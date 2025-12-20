Czekają nas wielkie emocje w Engelbergu! Pięciu Polaków w konkursie
W sobotę w Engelbergu odbędą się dwa konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich - najpierw kobiet, który poprzedzą kwalifikacje, a następnie mężczyzn, z udziałem pięciu reprezentantów Polski.
Kwalifikacje do konkursu mężczyzn przeprowadzono w piątek. Wygrał je Niemiec Felix Hoffmann, a najlepiej z Polaków spisał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce. Piotr Żyła był 27., Dawid Kubacki - 37., Kamil Stoch - 38., a Maciej Kot - 42. Nie awansował do konkursu 51. Paweł Wąsek.
W sobotę w południe odbędą się kwalifikacje kobiet, w których wystartują trzy Polki: Anna Twardosz, Pola Bełtowska i Nicole Konderla-Juroszek.
Konkurs pań zaplanowano na godz. 13, natomiast mężczyzn - na 16.