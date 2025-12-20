Cztery medale Polaków na mistrzostwach świata! Co za występ

W mistrzostwach świata juniorów World Sailing rywalizują, głównie w klasach przygotowawczych, żeglarze do lat 18. W każdej konkurencji może wystartować tylko jeden reprezentant lub jedna załoga z danego kraju.

Polacy ścigali się w 11 z 12 klas i wywalczyli cztery medale. W klasie 29er najlepsi okazali się Kolka i Żmudziński, natomiast wśród dziewcząt drugą lokatę wywalczyły Antonina Puchowska (YKP Gdynia) i Alicja Dampc. W klasie ILCA 6 także druga była Hanna Rogowska (ChKŻ Chojnice), a w klasie Formula Kite trzecią pozycję zajęła Karolina Jankowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot).

W tej ostatniej konkurencji Marcel Stępniewski (SKŻ Ergo Hestia Sopot) sklasyfikowany został na szóstym miejscu, w katamaranach Nacra 15 Neli Dźwigalskiej (UKS Navigo Sopot) i Maciejowi Cesarzowi (MKS Dwójka Warszawa) przypadła siódma lokata, w klasie ILCA 6 Wojciech Wójcik (TS Kuźnia Rybnik) uplasował się na 12. pozycji, a na 13. w klasie 420 ukończyli zmagania Emilia Paszek (AZS AWFiS Gdańsk) i January Szczukowski (ChKŻ Chojnice).

Ponadto w klasie iQFoil Maciej Dąbek był 14., a Ewa Miarczyńska (oboje SKŻ Ergo Hestia Sopot) 18.

W klasyfikacji drużynowej Polska zajęła trzecie miejsce, za Włochami i Francją. Zawody zakończyły cykl mistrzowskich regat tego sezonu.

KP, PAP