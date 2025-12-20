Cztery medale Polaków na mistrzostwach świata! Co za występ
Cztery medale w mistrzostwach świata juniorów World Sailing w Vilamourze zdobyli polscy żeglarze. W Portugalii po złoty w klasie 29er sięgnęli Szymon Kolka (YKP Gdynia) i Bartosz Żmudziński (ChKŻ Chojnice). W klasyfikacji zespołowej biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce.
W mistrzostwach świata juniorów World Sailing rywalizują, głównie w klasach przygotowawczych, żeglarze do lat 18. W każdej konkurencji może wystartować tylko jeden reprezentant lub jedna załoga z danego kraju.
Polacy ścigali się w 11 z 12 klas i wywalczyli cztery medale. W klasie 29er najlepsi okazali się Kolka i Żmudziński, natomiast wśród dziewcząt drugą lokatę wywalczyły Antonina Puchowska (YKP Gdynia) i Alicja Dampc. W klasie ILCA 6 także druga była Hanna Rogowska (ChKŻ Chojnice), a w klasie Formula Kite trzecią pozycję zajęła Karolina Jankowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot).
W tej ostatniej konkurencji Marcel Stępniewski (SKŻ Ergo Hestia Sopot) sklasyfikowany został na szóstym miejscu, w katamaranach Nacra 15 Neli Dźwigalskiej (UKS Navigo Sopot) i Maciejowi Cesarzowi (MKS Dwójka Warszawa) przypadła siódma lokata, w klasie ILCA 6 Wojciech Wójcik (TS Kuźnia Rybnik) uplasował się na 12. pozycji, a na 13. w klasie 420 ukończyli zmagania Emilia Paszek (AZS AWFiS Gdańsk) i January Szczukowski (ChKŻ Chojnice).
Ponadto w klasie iQFoil Maciej Dąbek był 14., a Ewa Miarczyńska (oboje SKŻ Ergo Hestia Sopot) 18.
W klasyfikacji drużynowej Polska zajęła trzecie miejsce, za Włochami i Francją. Zawody zakończyły cykl mistrzowskich regat tego sezonu.