Czy Warta Zawiercie awansuje do finału KMŚ? "To będzie klucz"

Zawiercianie rywalizowali w grupie A, w której zmierzyli się odpowiednio z Volei Renata, Al-Rayyan oraz Praia Clube. Podopieczni Michała Winiarskiego nie mieli większych problemów i zajęli pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw.

O udział w wielkim finale zawiercianie zagrają z drugim zespołem grupy B, Osaka Blueton. Trenerem tej drużyny jest dobrze znany w Polsce Tuomas Sammelvuo. Fin w przeszłości prowadził ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle oraz Asseco Resovię Rzeszów. Siatkarze z Japonii pod jego wodzą w Brazylii zwyciężyli dwa razy - z Sadą Cruzeiro oraz Swehly Sports Club. W trzecim starciu ulegli Sir Sicomie Monini Perugia 2:3.

Wiadomo więc, że rywalizacja w półfinale będzie bardzo zacięta. Wie o tym również atakujący "Jurajskich Rycerzy", Bartłomiej Bołądź.

- Nastawiamy się na ciężki mecz, który może skończyć się w pięciu setach, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni. Mamy fajny skład; kto nie wchodzi na boisko, daje naprawdę sporo. Gdy komuś nie pójdzie, to ktoś wejdzie z ławki i na pewno pociągnie - powiedział zawodnik w rozmowie z Adrianem Brzozowskim z Polsatu Sport.

Co zatem może być kluczem do zwycięstwa? Wicemistrz olimpijski mówi wprost: cierpliwość oraz siatkarskie elementy.

- Mają ciekawy skład, dobrze zbilansowany. Na pewno będziemy musieli być cierpliwi, bo bardzo dobrze bronią. Będziemy musieli dobrze zagrywać, żeby odrzucić ich od siatki. Myślę, że to będzie klucz do tego meczu - analizował Bołądź.

"Jurajscy Rycerze" walczą, aby zostać pierwszym polskim zespołem, który sięgnie po zwycięstwo w tych rozgrywkach. Dotychczas PGE Skra Bełchatów wywalczyła dwa srebrne i jeden brązowy medal, natomiast Jastrzębski Węgiel sięgnął po srebro.

W drugim półfinale Sir Safety Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie zagra z Volei Renata Campinas. W obu przypadkach faworytami są drużyny ze Starego Kontynentu.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon od godz. 18:50 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 18:30.

KP, Polsat Sport