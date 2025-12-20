Gorączka sobotniej siatkówki! Plan transmisji

Każdy, nawet najbardziej wybredny kibic siatkówki, znajdzie tego dnia coś dla siebie. Przed nami bowiem trzy spotkania PlusLigi, jeden mecz Tauron Ligi, a do tego konfrontacje w Klubowych Mistrzostwach Świata. Mało? Proponujemy zatem dwa mecze ligi włoskiej - z udziałem pań i panów! A to wszystko na sportowych antenach Polsatu.

Na krajowym podwórku czekają nas interesujące spotkania. Mowa m.in. o potyczce Indykpol AZS-u Olsztyn z Asseco Resovią Rzeszów. Gospodarze walczą o zachowanie szóstej lokaty, która umożliwi awans do turnieju finałowego Pucharu Polski. Z kolei goście będą chcieli wskoczyć na podium.

Bardzo ważny mecz odbędzie się w Suwałkach, gdzie Ślepsk Malow podejmie Barkom Każany Lwów. Oba zespoły znajdują się w dolnej części tabeli i nie mają dużej przewagi nad ostatnim miejsce. Miejscowym grozi spędzenie świąt Bożego Narodzenia w roli "czerwonej latarni" rozgrywek. Obecnie to niechlubne miano posiada InPost ChKS Chełm, który w sobotę zagra na wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Oczy wielu kibiców siatkówki będą zwrócone nie tylko na ligowe parkiety, ale również na Brazylię, gdzie trwają Klubowe Mistrzostwa Świata z udziałem Aluron CMC Warty Zawiercie. "Jurajscy Rycerze" przeszli bez większych problemów przez fazę grupową i wieczorem powalczą o wielki finał jako trzeci polski klub w historii tych rozgrywek. Ich rywalem będzie japońska Osaka Bluteon. W drugim półfinale Sir Safety Perugia z Kamilem Semeniukiem zagra z brazylijskim Renata Volei.

Plan transmisji sobotnich meczów:

Ślepsk Malow Suwałki - Barkom Każany Lwów godz. 12:30 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - InPost ChKS Chełm godz. 17:30 (Polsat Sport 1*, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Gas Sales Piacenza - Verona Volley godz. 17:50 (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)

Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon godz. 18:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Sokół&Hagric Mogilno - #Volley Wrocław godz. 20:00 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Eurotek Laica Uyba - Igor Gorgonzola Novara godz. 20:20 (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)

Sir Safety Perugia - Volei Renata godz. 22:25 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

*Spotkanie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - InPost ChKS Chełm od godz. 18:30 w Polsacie Sport 2

