Już wszystko jasne! Poznaliśmy ćwierćfinalistów Pucharu Polski siatkarzy. Kto zagra o trofeum?

Poznaliśmy wszystkich ćwierćfinalistów Tauron Pucharu Polski siatkarzy. Do dwóch zespołów, które przebrnęły kwalifikacje, dołączyło sześć najlepszych drużyn w tabeli PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej. Kto zagra o Puchar Polski siatkarzy 2026?

Siatkarz w czarnej koszulce z numerem 18 wykonuje zagrywkę, podczas gdy dwaj przeciwnicy w białych koszulkach próbują zablokować piłkę.
fot. PAP/Piotr Nowak
Kto zagra w ćwierćfinale Pucharu Polski w siatkówce? Poznaliśmy osiem drużyn, które powalczą o awans do turnieju finałowego.
  • Poznaliśmy już wszystkie drużyny, które zagrają w ćwierćfinałach Pucharu Polski siatkarzy
  • Jastrzębski Węgiel nie obroni trofeum
  • Turniej finałowy Pucharu Polski odbędzie się w Krakowie 10-11 stycznia 2026

Do zakończenia pierwszej rundy fazy zasadniczej PlusLigi pozostało jeszcze kilka spotkań z 12. oraz 13. kolejki, poznaliśmy już jednak wszystkie drużyny, które uplasują się w czołowej szóstce tabeli. Zagrają one w ćwierćfinałach Tauron Pucharu Polski.

 

Dołączą na tym etapie do dwóch drużyn z niższych lig, które przebrnęły przez rundy wstępne. Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała to ekipy z PLS 1. Ligi, które wygrały swoje spotkania w piątej rundzie kwalifikacji.

 

Szans na obronę trofeum nie ma już JSW Jastrzębski Węgiel. W ubiegłorocznym finale jastrzębianie pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:1.

 

Ćwierćfinały zostaną rozegrane pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Turniej finałowy Pucharu Polski z udziałem czterech drużyn, odbędzie się w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków.

 

Drużyny, które zagrają w ćwierćfinale PP siatkarzy:

 

PGE Projekt Warszawa - PlusLiga
Bogdanka LUK Lublin - PlusLiga
Aluron CMC Warta Zawiercie - PlusLiga
PGE GiEK Skra Bełchatów - PlusLiga
Asseco Resovia Rzeszów - PlusLiga
Indykpol AZS Olsztyn - PlusLiga
Stal Nysa - kwalifikacje
BBTS Bielsko-Biała - kwalifikacje

 

Pary ćwierćfinałowe poznamy, gdy zostaną rozegrane wszystkie mecze pierwszej rundy fazy zasadniczej. Wiadomo, że Stal Nysa zagra z pierwszą drużyną w tabeli, a BBTS Bielsko-Biała zmierzy się z czwartą ekipą ligowej stawki. Będą też dwie pary plusligowe (3–6, 2–5).

