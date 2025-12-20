Już wszystko jasne! Poznaliśmy ćwierćfinalistów Pucharu Polski siatkarzy. Kto zagra o trofeum?

Do zakończenia pierwszej rundy fazy zasadniczej PlusLigi pozostało jeszcze kilka spotkań z 12. oraz 13. kolejki, poznaliśmy już jednak wszystkie drużyny, które uplasują się w czołowej szóstce tabeli. Zagrają one w ćwierćfinałach Tauron Pucharu Polski.

Zobacz także: Rewelacja Pucharu Polski siatkarzy wyeliminowana! Kto zagra w ćwierćfinale?

Dołączą na tym etapie do dwóch drużyn z niższych lig, które przebrnęły przez rundy wstępne. Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała to ekipy z PLS 1. Ligi, które wygrały swoje spotkania w piątej rundzie kwalifikacji.

Szans na obronę trofeum nie ma już JSW Jastrzębski Węgiel. W ubiegłorocznym finale jastrzębianie pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:1.

Ćwierćfinały zostaną rozegrane pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Turniej finałowy Pucharu Polski z udziałem czterech drużyn, odbędzie się w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków.

Drużyny, które zagrają w ćwierćfinale PP siatkarzy:

PGE Projekt Warszawa - PlusLiga

Bogdanka LUK Lublin - PlusLiga

Aluron CMC Warta Zawiercie - PlusLiga

PGE GiEK Skra Bełchatów - PlusLiga

Asseco Resovia Rzeszów - PlusLiga

Indykpol AZS Olsztyn - PlusLiga

Stal Nysa - kwalifikacje

BBTS Bielsko-Biała - kwalifikacje

Pary ćwierćfinałowe poznamy, gdy zostaną rozegrane wszystkie mecze pierwszej rundy fazy zasadniczej. Wiadomo, że Stal Nysa zagra z pierwszą drużyną w tabeli, a BBTS Bielsko-Biała zmierzy się z czwartą ekipą ligowej stawki. Będą też dwie pary plusligowe (3–6, 2–5).