Już wszystko jasne! Poznaliśmy ćwierćfinalistów Pucharu Polski siatkarzy. Kto zagra o trofeum?
Poznaliśmy wszystkich ćwierćfinalistów Tauron Pucharu Polski siatkarzy. Do dwóch zespołów, które przebrnęły kwalifikacje, dołączyło sześć najlepszych drużyn w tabeli PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej. Kto zagra o Puchar Polski siatkarzy 2026?
- Poznaliśmy już wszystkie drużyny, które zagrają w ćwierćfinałach Pucharu Polski siatkarzy
- Jastrzębski Węgiel nie obroni trofeum
- Turniej finałowy Pucharu Polski odbędzie się w Krakowie 10-11 stycznia 2026
Do zakończenia pierwszej rundy fazy zasadniczej PlusLigi pozostało jeszcze kilka spotkań z 12. oraz 13. kolejki, poznaliśmy już jednak wszystkie drużyny, które uplasują się w czołowej szóstce tabeli. Zagrają one w ćwierćfinałach Tauron Pucharu Polski.
Dołączą na tym etapie do dwóch drużyn z niższych lig, które przebrnęły przez rundy wstępne. Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała to ekipy z PLS 1. Ligi, które wygrały swoje spotkania w piątej rundzie kwalifikacji.
Szans na obronę trofeum nie ma już JSW Jastrzębski Węgiel. W ubiegłorocznym finale jastrzębianie pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:1.
Ćwierćfinały zostaną rozegrane pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Turniej finałowy Pucharu Polski z udziałem czterech drużyn, odbędzie się w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków.
Drużyny, które zagrają w ćwierćfinale PP siatkarzy:
PGE Projekt Warszawa - PlusLiga
Bogdanka LUK Lublin - PlusLiga
Aluron CMC Warta Zawiercie - PlusLiga
PGE GiEK Skra Bełchatów - PlusLiga
Asseco Resovia Rzeszów - PlusLiga
Indykpol AZS Olsztyn - PlusLiga
Stal Nysa - kwalifikacje
BBTS Bielsko-Biała - kwalifikacje
Pary ćwierćfinałowe poznamy, gdy zostaną rozegrane wszystkie mecze pierwszej rundy fazy zasadniczej. Wiadomo, że Stal Nysa zagra z pierwszą drużyną w tabeli, a BBTS Bielsko-Biała zmierzy się z czwartą ekipą ligowej stawki. Będą też dwie pary plusligowe (3–6, 2–5).