KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Blueton. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

"Jurajscy Rycerze" w fazie grupowej rozgrywanych w Belem Klubowych Mistrzostw Świata odnieśli komplet zwycięstw. Jedną porażkę zanotowali Japończycy, którzy ulegli Sir Sicomie Monini Perugia 2:3.

Obie ekipy jeszcze ze sobą nie rywalizowały. Kto okaże się górą w starciu o awans do wielkiego finału?

Warta Zawiercie - Osaka Blueton. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Wynik meczu Warta Zawiercie - Osaka Blueton poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie Warta Zawiercie - Osaka Blueton, poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

KP, Polsat Sport