KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Blueton. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Osaka Blueton to spotkanie półfinałowe Klubowych Mistrzostw Świata w Belem. Jaki był wynik meczu Warta Zawiercie - Osaka Blueton? Kto wygrał mecz Warta Zawiercie - Osaka Blueton?

Czterech siatkarzy w zielonych strojach z żółtymi numerami świętuje po udanej akcji na boisku siatkarskim.
fot. FIVB

"Jurajscy Rycerze" w fazie grupowej rozgrywanych w Belem Klubowych Mistrzostw Świata odnieśli komplet zwycięstw. Jedną porażkę zanotowali Japończycy, którzy ulegli Sir Sicomie Monini Perugia 2:3.

 

Obie ekipy jeszcze ze sobą nie rywalizowały. Kto okaże się górą w starciu o awans do wielkiego finału? 

Warta Zawiercie - Osaka Blueton. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Wynik meczu Warta Zawiercie - Osaka Blueton poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie Warta Zawiercie - Osaka Blueton, poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

KP, Polsat Sport
KMŚSIATKÓWKA
