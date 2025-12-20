"Jurajscy Rycerze" w fazie grupowej rozgrywanych w Belem Klubowych Mistrzostw Świata odnieśli komplet zwycięstw. Najpierw stoczyli wyrównany bój z Volei Renata (3:2), a następnie rozbili w trzech setach Al-Rayyan i Praia Clube.

Na drodze Warty do finału stanie Osaka Bluteon. Wicemistrz Azji wypadł bardzo dobrze w poprzednich meczach turnieju w Brazylii. Pokonał obrońcę tytułu Sadę Cruzeiro i Asswehly SC po 3:0, a Sir Sicomie Monini Perugia uległ dopiero po tie-breaku. Miguel Angel Lopez Castro i spółka z pewnością postawią podopiecznym Michała Winiarskiego trudne warunki.



Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Blueton na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

