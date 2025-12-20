Mistrz olimpijski aresztowany! Spędzi prawie trzy lata w więzieniu

Sporty walki

Tajska policja poinformowała w piątek o aresztowaniu mistrza olimpijskiego z Aten w boksie, 45-letniego Manusa Boonjumnonga. Na początku roku został skazany na 33 miesiące więzienia w związku z oszustwem loteryjnym, ale nie stawił się wówczas na rozprawie.

Dłonie osoby z zapiętymi kajdankami połączonymi łańcuchem.
fot. PAP
Manus Boonjumnong został aresztowany (zdjęcie ilustracyjne)

Jak poinformowała policja, złoty medalista w wadze superlekkiej podczas igrzysk olimpijskich w Atenach (2004) został zatrzymany w swojej kryjówce w prowincji Nonthaburi, niedaleko Bangkoku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobili Joshua i Paul za walkę? Nieprawdopodobne pieniądze

 

Mistrz Tajlandii, który zdobył także srebrny medal olimpijski w tej samej kategorii wagowej w Pekinie (2008), jest oskarżony o oszustwo dwóch osób na kwotę dwóch milionów batów (ok. 229 tys. zł) w związku z limitami losów rządowej loterii w 2021 roku.

 

Na początku roku został skazany na dwa lata i dziewięć miesięcy więzienia, ale nie stawił się na rozprawie. W piątek sąd nakazał jego zatrzymanie i umieszczenie w areszcie tymczasowym w Bangkoku.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: City Jungle: Disco-seminarium samoobrony w warunkach klubowych
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 