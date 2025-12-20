Mistrz olimpijski aresztowany! Spędzi prawie trzy lata w więzieniu

Jak poinformowała policja, złoty medalista w wadze superlekkiej podczas igrzysk olimpijskich w Atenach (2004) został zatrzymany w swojej kryjówce w prowincji Nonthaburi, niedaleko Bangkoku.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobili Joshua i Paul za walkę? Nieprawdopodobne pieniądze

Mistrz Tajlandii, który zdobył także srebrny medal olimpijski w tej samej kategorii wagowej w Pekinie (2008), jest oskarżony o oszustwo dwóch osób na kwotę dwóch milionów batów (ok. 229 tys. zł) w związku z limitami losów rządowej loterii w 2021 roku.

Na początku roku został skazany na dwa lata i dziewięć miesięcy więzienia, ale nie stawił się na rozprawie. W piątek sąd nakazał jego zatrzymanie i umieszczenie w areszcie tymczasowym w Bangkoku.

KP, PAP