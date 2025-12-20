Oto, co Joshua zrobił Paulowi. Konieczna wizyta w szpitalu
Nie było niespodzianki i Jake Paul przegrał w pojedynku bokserskim z Anthonym Joshuą podczas gali w Miami. Popularny influencer został znokautowany w szóstej rundzie. Po walce okazało się, co dokładnie dolega Amerykaninowi, który musiał wybrać się do szpitala.
Faworyt tego pojedynku był tylko jeden. Joshua to były mistrz świata, dla którego starcie z Paulem było powrotem na ring po ponad rocznej przerwie. To nie przeszkodziło Brytyjczykowi w odniesieniu pewnej wygranej nad Youtuberem.
Różnica klas była widoczna od samego początku. Mimo że Amerykanin próbował zadawać ciosy starszemu, bardziej doświadczonemu i utytułowanemu rywalowi, to nie robiły one na nim większego wrażenia. Co innego w drugą stronę...
Każdy cios wyprowadzony przez Brytyjczyka był mocno odczuwalny przez Paula i zbliżał go do nieuniknionego nokautu. Ten nastąpił w szóstej rundzie. Wielu obserwatorów i tak może być pod wrażeniem, że 28-latek wytrzymał w ringu tak długo.
ZOBACZ TAKŻE: Nokaut w walce Joshua - Paul! To musiało się tak skończyć
Już po zakończonej walce w wywiadzie przyznał, że nie wyszedł z tego pojedynku bez szwanku.
- (…) Tak przy okazji, moja szczęka jest chyba złamana - rzekł, po czym splunął krwią. - Ewidentnie złamana - dodał.
Amerykanin udał się do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Mówi się, że czeka go około sześciu tygodni odpoczynku. Paul nie zamierza jednak kończyć swojej przygody z boksem. Po wygraniu z Mikem Tysonem i porażkami z Tommym Furym oraz Joshuą, zarzeka się, że wróci silniejszy, a jego celem jest mistrzostwo świata wagi junior ciężkiej.
Z kolei 36-letni Joshua może dodać kolejne zwycięstwo do swojego dorobku, aczkolwiek Brytyjczyk podszedł do tej walki stricte marketingowo oraz zarobkowo.
Przejdź na Polsatsport.pl
Tak wyglądała walka Anthony Joshua - Jake Paul