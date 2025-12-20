PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 13. kolejki (WIDEO)

Pierwsze spotkanie tej kolejki rozegrano awansem już 12 listopada ze względu na udział Jurajskich Rycerzy w Klubowych Mistrzostwach Świata. W hitowym starciu Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Bogdankę LUK Lublin 3:2.





Kolejny szlagier przyniosło piątkowe starcie PGE Projektu Warszawa z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Stołeczni siatkarze wygrali z rewelacją obecnego sezonu 3:1.

W sobotnim meczu Ślepsk Malow Suwałki pokonał Barkom Każany Lwów 3:1. Indykpol AZS Olsztyn rozegrał bardzo dobre spotkanie i wygrał u siebie z Asseco Resovią 3:1. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle niespodziewanie przegrała u siebie z InPost ChKS Chełm 1:3.



W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 13. kolejki PlusLigi:

2025-11-12: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin 3:2 (22:25, 25:20, 30:28, 20:25, 15:11)

2025-12-19: PGE Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:1 (25:14, 31:29, 20:25, 25:18)

2025-12-20: Ślepsk Malow Suwałki – Barkom-Każany Lwów 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:20)

2025-12-20: Indykpol AZS Olsztyn – Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:18, 14:25, 27:25, 25:20)

2025-12-20: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – InPost ChKS Chełm 1:3 (34:32, 23:25, 21:25, 20:25)

2025-12-21: Cuprum Stilon Gorzów - JSW Jastrzębski Węgiel (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-21: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Energa Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport