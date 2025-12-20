Rewelacja sezonu gra z Asseco Resovią Rzeszów. Mecz PlusLigi na żywo

Olsztynianie są jednym z pozytywnych zaskoczeń tego sezonu PlusLigi. Świadczyć może o tym fakt, że ostatnia przegrana 0:3 z Bogdanką LUK Lublin była pierwszą sytuacją w tej kampanii, kiedy to Indykpol nie zdobył choćby punktu. Pozostałe trzy porażki AZS odniósł po tie-breakach. Z bilansem 7-4 na tę chwilę ekipa z Olsztyna zajmuje miejsce gwarantujące udział w fazie play-off.





Siatkarze Massimo Bottiego rozpoczęli rozgrywki ligowe od pięciu zwycięstw z rzędu, następnie niespodziewanie przyszły porażki w kolejnych dwóch seriach gier. Resovia najpierw okazała się słabsza od ZAKSY Kędzierzyn-Koźle (2:3), a później musiała uznać wyższość Aluronu CMC Warty Zawiercie, przegrywając 0:3. Ogólny bilans jest jednak dla rzeszowian bardzo korzystny i znajdują się oni w ścisłej czołówce tabeli.





W ostatnim sezonie w obu bezpośrednich konfrontacjach górą była ekipa Asseco Resovii Rzeszów.





Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

ST