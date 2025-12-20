Świetny występ Polaka we Francji

Guńka wypadł najlepiej z trójki Polaków, bardzo dobrze pobiegł i świetnie strzelał, miał tylko jego pudło w pierwszym strzelaniu w pozycji stojącej. Polak stracił do zwycięzcy tylko 1.21,5.

Botn strzelał bezbłędnie, trasę pokonał w czasie 31.20,8. Drugi ze stratą 17,6 s był Francuz Emilien Jacquelin, który zanotował aż trzy pudła, a trzeci ze stratą 17,9 s Norweg Johannes Dale-Skjevdal, który dwukrotnie nie trafił na ostatnim strzelaniu w pozycji stojącej.

Konrad Badacz zajął 25. miejsce (strata 2.10,4), a Marcin Zawół 56. (6.23,4). Na strzelnicy najlepiej z Polaków wypadł Badacz, był bezbłędny, natomiast Zawół miał trzy pudła.

W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi Botn mając 510 pkt. Drugi jest Francuz Eric Perrot - 372 pkt, a trzeci Szwed Sebastian Samuelsson - 348 pkt. Najwyżej z Polaków, na 25. pozycji, jest Guńka z dorobkiem 80 pkt. 45. jest Badach - 35 pkt.

BS, PAP