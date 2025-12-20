Guardiola zaskoczył. To wtedy zamierza odejść z Manchesteru City?

Guardiola pracuje na Etihad od 2016 roku i w tym okresie zdobył z Manchesterem City wszystko to, co można było zdobyć. Mowa m.in. o sześciu tytułach Premier League oraz wygranej Lidze Mistrzów. Nie brakuje zatem doniesień, że 54-latek chciałby odpocząć od futbolu, a następnie spróbować swoich sił gdzieś indziej. Tak było, gdy odchodził z Barcelony, zasilając niebawem szeregi Bayernu Monachium.

Warto podkreślić, że kontrakt Guardioli z "The Citzens" jest ważny do 2027 roku, ale miałoby to nie stanowić żadnej przeszkody we wcześniejszym odejściu. Co na to sam zainteresowany?

- Przez ostatnie trzy, cztery lata zawsze w tej części sezonu jestem pytany, czy planuje odejście. Prędzej czy później tak się stanie. Nie wiem, może w wieku 75 lub 76 lat opuszczę Manchester City - powiedział. - Zrozumiałbym to pytanie, gdybym miał kończący się kontrakt, ale zostało mi jeszcze 18 miesięcy - dodał.

Utytułowany menedżer dał wyraźnie do zrozumienia, że na razie nigdzie się nie wybiera.

- Jestem zadowolony i szczęśliwy z tego, w jakim kierunku podąża klub. Cieszę się, że tu jestem. Nigdy jednak nie wiesz, co się wydarzy. Mogę mieć kontrakt na dziesięć lat, ale i tak w futbolu wiele może się zdarzyć. W swoim drugim lub trzecim roku pracy podkreśliłem, że nie będę tu pracował wiecznie, ale na razie nie ma o tym mowy. Oczywiście klub musi być przygotowany na wszystko - rzekł.

Na temat ewentualnych przenosin do błękitnej części Manchesteru wypowiedział się Enzo Maresca, który obecnie z powodzeniem pracuje w Chelsea, ale jest typowany jako następca Guardioli.

- To stuprocentowe spekulacje. Tydzień wcześniej łączono mnie z Juventusem. To nie jest dobry moment na takie tematy, ponieważ mam ważny kontrakt do 2029 roku. Skupiam się na pracy w Chelsea i nie zwracam uwagi na inne rzeczy - powiedział Włoch.

Polsat Sport