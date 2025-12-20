Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 11. kolejki (WIDEO)

Jedenastą kolejkę rozpoczęło bardzo ciekawie zapowiadające się starcie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź. Nie przyniosło ono jednak spodziewanych emocji, gdyż łodzianki bardzo pewnie ograły rywalki w trzech setach.

Moya Radomka Radom przegrała z UNI Opole 1:3. Radomianki, już pod wodzą nowego trenera, kontynuują serię porażek. Dla odmiany drużyna z Opola wygrała dziewiąty mecz z rzędu.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Wyniki meczów 11. kolejki Tauron Ligi:

2025-12-18: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – PGE Budowlani Łódź 0:3 (11:25, 14:25, 19:25)

2025-12-19: Moya Radomka Radom – UNI Opole 1:3 (21:25, 25:23, 17:25, 16:25)

2025-12-20: Sokół & Hagric Mogilno – #VolleyWrocław

2025-12-21: ITA Tools Stal Mielec – Lotto Chemik Police (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-22: ŁKS Commercecon Łódź – DevelopRes Rzeszów (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-22: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Metalkas Pałac Bydgoszcz (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, Polsat Sport