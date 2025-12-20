Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 11. kolejki (WIDEO)

Siatkówka

To już ostatnia kolejka pierwszej rundy fazy zasadniczej Tauron Ligi! Wśród kilku interesujących spotkań, na plan pierwszy wybija się starcie wicemistrza z mistrzem Polski - ŁKS Commercecon Łódź podejmie DevelopRes Rzeszów. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 11. kolejki Tauron Ligi siatkarek.

Dwie zawodniczki drużyny siatkarskiej przytulają się po meczu.
fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź Paulina Majkowska i Paulina Damaske cieszą się ze zwycięstwa w meczu Tauron Ligi z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

Jedenastą kolejkę rozpoczęło bardzo ciekawie zapowiadające się starcie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź. Nie przyniosło ono jednak spodziewanych emocji, gdyż łodzianki bardzo pewnie ograły rywalki w trzech setach.

 

Zobacz także: Młode, zdolne, przebojowe! Siatkarskie talenty w Tauron Lidze

 

Moya Radomka Radom przegrała z UNI Opole 1:3. Radomianki, już pod wodzą nowego trenera, kontynuują serię porażek. Dla odmiany drużyna z Opola wygrała dziewiąty mecz z rzędu.

 

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

 

Wyniki meczów 11. kolejki Tauron Ligi:

 

2025-12-18: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – PGE Budowlani Łódź 0:3 (11:25, 14:25, 19:25)
2025-12-19: Moya Radomka Radom – UNI Opole 1:3 (21:25, 25:23, 17:25, 16:25)
2025-12-20: Sokół & Hagric Mogilno – #VolleyWrocław
2025-12-21: ITA Tools Stal Mielec – Lotto Chemik Police (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-12-22: ŁKS Commercecon Łódź – DevelopRes Rzeszów (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-12-22: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Metalkas Pałac Bydgoszcz (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKASIATKÓWKA WYNIKITAURON LIGATAURON LIGA SIATKAREK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: MKS Ślepsk Malow Suwałki - Barkom-Każany Lwów. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 