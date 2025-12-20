Ważne starcie w walce o utrzymanie! Mecz PlusLigi na żywo

Drużyna z Suwalszczyzny nie radzi sobie w tym sezonie najlepiej. Ślepsk po 12 meczach ma na koncie zaledwie dwa zwycięstwa, co daje mu przedostatnią pozycję w ligowej tabeli. Ekipa z Suwałk wyprzedza jedynie beniaminka ChKS Chełm, z którym niedawno wygrała 3:0.

Nie najlepszy bilans w PlusLidze ma również ekipa Barkomu. Zgromadziła ona dotychczas tylko jedno zwycięstwo więcej niż Ślepsk. Lwowski klub sprawił jednak w tym sezonie jedną z największych sensacji, pokonując u siebie w 5. kolejce PGE Projekt Warszawa 3:0.





W ostatnim sezonie w obu bezpośrednich konfrontacjach górą był Ślepsk Malow Suwałki.





Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Barkom Każany-Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

ST, Polsat Sport