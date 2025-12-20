Wielka strata. Nie żyje były piłkarz polskiego klubu

Tragiczne informacje. W wieku 55 lat zmarł Dariusz Sztorc. Mężczyzna w przeszłości był piłkarzem Śląska Wrocław.

Nie żyje Dariusz Sztorc, były piłkarz Śląska Wrocław

Sztorc był wychowankiem Śląska. Tam stawiał pierwsze kroki, a także kontynuował przygodę seniorską. W pierwszym zespole "Wojskowych" zadebiutował w 1988 roku. 

 

Po śmierci byłego piłkarza drużyna z Dolnego Śląska wystosowała specjalne oświadczenie.

 

"Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 55 lat zmarł w Niemczech Dariusz Sztorc – były piłkarz Śląska Wrocław. W imieniu Klubu składamy najszczersze wyrazy współczucia wszystkim bliskim i rodzinie zmarłego. Niech spoczywa w pokoju" - napisano w oficjalnym komunikacie.

 

Po odejściu ze Śląska w 1990 roku Sztorc wyjechał do Niemiec. Tam bronił barw takich klubów jak: KSV Vatan Sport, Werder Brema II, OT Brema, Holstein Kiel czy Rotenburger SV.

 

Po zakończeniu sportowej kariery mężczyzna został szkoleniowcem. 

KP, Polsat Sport
