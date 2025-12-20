Najlepszy polski zawodnik zmierzył się w pierwszej rundzie z Filipińczykiem Alexisem Toylo. Ratajski był znacznie lepszy i zasłużenie wygrał w trzech setach na średniej 97,67.

Do tego jeden z legów potrafił zakończyć tzw. "big fishem", czyli mając 170 na liczniku.

Jego kolejnym przeciwnikiem będzie Ryan Joyce. Anglik ma za sobą spotkanie z Owenem Batesem, które wygrał 3:0 na średniej 95,27.

Ratajski i Joyce zmierzyli się w tym roku jeden raz - w październiku Polak wygrał 5:2 w legach.

Wynik Krzysztofa Ratajskiego na MŚ w darcie. Kto wygrał mecz Ratajski - Joyce?

Wynik Krzysztofa Ratajskiego na MŚ w darcie poznamy w niedzielę 21 grudnia.

Polsat Sport