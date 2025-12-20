Wynik Krzysztofa Ratajskiego na MŚ w darcie. Kto wygrał mecz Ratajski - Joyce?
Krzysztof Ratajski - Ryan Joyce to mecz drugiej rundy MŚ w darcie 2025. Kto wygrał mecz? Wynik Krzysztofa Ratajskiego na MŚ w darcie poznamy już niedługo.
Krzysztof Ratajski
Najlepszy polski zawodnik zmierzył się w pierwszej rundzie z Filipińczykiem Alexisem Toylo. Ratajski był znacznie lepszy i zasłużenie wygrał w trzech setach na średniej 97,67.
Do tego jeden z legów potrafił zakończyć tzw. "big fishem", czyli mając 170 na liczniku.
Jego kolejnym przeciwnikiem będzie Ryan Joyce. Anglik ma za sobą spotkanie z Owenem Batesem, które wygrał 3:0 na średniej 95,27.
Ratajski i Joyce zmierzyli się w tym roku jeden raz - w październiku Polak wygrał 5:2 w legach.
Wynik Krzysztofa Ratajskiego na MŚ w darcie poznamy w niedzielę 21 grudnia.