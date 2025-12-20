ZAKSA bez formy! Kolejna sensacyjna porażka z drużyną z dołu tabeli

Spotkanie lepiej rozpoczęła ZAKSA (9:6), ale goście szybko odwrócili wynik (9:10) i w dalszej części seta to oni mieli przewagę. Punktowy blok dał ekipie ChKS piłkę setową przy stanie 21:24, kędzierzynianie zdołali jednak wyrównać i gdy Kamil Rychlicki zaatakował blok-aut rozpoczęła się rywalizacja na przewagi. Miała ona zacięty przebieg, a zakończył ją autowy atak gości (34:32).

Początek drugiej partii toczył się przy przewadze ekipy ChKS (5:8). Kędzierzynianie odrobili straty (11:11), ale goście odbudowali przewagę (15:18). W końcówce ZAKSA znów wyrównała - po ataku Igora Grobelnego było 22:22, tym razem jednak kluczowe akcje wygrali siatkarze z Chełma. Autowy atak ZAKSY ustalił wynik na (23:25).

W trzecim secie od początku to siatkarze ChKS nadawali ton wydarzeniom na boisku (3:7). Kędzierzynianie złapali kontakt (11:12), ale ich gra w tym meczu mocno falowała i po chwili rywale znów wyraźnie prowadzili (11:16). Skutecznie grający chełmianie dowieźli przewagę do końca, a ostatnie punkty przyniosły im błędy własne rywali (21:25).

Goście udanie zaczęli również kolejną partię (6:9) i utrzymywali przewagę (10:14). W dalszej części seta kędzierzynianie próbowali jeszcze nawiązać walkę, ale ChKS wypracował sobie dużą zaliczkę (12:20) i w końcówce miał sytuację pod kontrolą. Remigiusz Kapica skutecznym atakiem przypieczętował trzecie zwycięstwo siatkarzy z Chełma w tym sezonie (20:25).

Najwięcej punktów: Igor Grobelny (14), Kamil Rychlicki (13), Szymon Jakubiszak (13) – ZAKSA; Amirhossein Esfandiar (22), Remigiusz Kapica (22), Paweł Rusin (13) – ChKS. Goście lepiej punktowali zagrywką (2–7) i blokiem (8–10), sporo błędów własnych po obu stronach (35 - ZAKSA, 30 - ChKS). MVP: Amirhossein Esfandiar (19/36 = 53% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – InPost ChKS Chełm 1:3 (34:32, 23:25, 21:25, 20:25)

ZAKSA: Igor Grobelny, Konrad Stajer, Kamil Rychlicki, Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson – Bartosz Fijałek (libero) oraz Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki, Jakub Szymański, Wojciech Kraj. Trener: Andrea Giani.

ChKS: Paweł Rusin, Mariusz Marcyniak, Remigiusz Kapica, Amirhossein Esfandiar, Jakub Turski, Jay Blankenau – Kazuma Sonae (libero) oraz Jędrzej Goss, Tomasz Piotrowski. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

