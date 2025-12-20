Żałoba w polskim sporcie. Nie żyje medalista olimpijski

Łasicki był kapitanem reprezentacyjnej czwórki ze sternikiem. Urodzony w Gdańsku sportowiec wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Wtedy Biało-Czerwoni w składzie Maciej Łasicki, Jacek Streich, Wojciech Jankowski, Tomasz Tomiak i Michał Cieślak sięgnęli po brązowy medal w czwórkach ze sternikiem.

Łasicki ma również na swoim koncie trzy medale mistrzostw świata: dwa brązowe (Wiedeń 1991, Tampere 1995) i jeden srebrny (Račice 1993).

W sobotę 20 grudnia Polski Związek Towarzystw Wioślarskich za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał informację o śmierci Łasickiego. Miał 60 lat.

"Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Macieja Łasickiego, brązowego medalisty igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992) w czwórce ze sternikiem oraz trzykrotnego medalisty mistrzostw świata. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia" - napisano.

AA, Polsat Spor