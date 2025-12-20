Gdzie obejrzeć Zimowy Magazyn Olimpijski z Władimirem Semirunnijem?

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej w przedświątecznym wydaniu "Zimowego Magazynu Olimpijskiego" będą powracająca po ciężkiej kontuzji i szykująca się do pierwszych, historycznych mistrzostw świata w narciarstwie freeride'owym - Zuza Witych, dwukrotny medalista tegorocznych mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim oraz jeden z naszych faworytów do olimpijskiego medalu w Mediolanie - Władimir Semirunnij oraz publicysta sportowy - Andrzej Person.

W programie omówimy wydarzenia bieżące, na czele z pucharowym weekendem ze skokami narciarskimi w Engelbergu i 13. w tym sezonie, polskim zimowym podium, na które w czwartek w Carezzie wskoczyła Aleksandra Król-Walas.

Zapowiemy także hokejowy Puchar Spenglera, który od piątku będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

W rozmowie Kingi Sylwestrzak z Arturem Gacem z Interii Sport wrócimy też do rozstrzygniętego kilka dni temu Plebiscytu "As Sportu".

Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

