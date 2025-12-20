Zimowy Magazyn Olimpijski z Władimirem Semirunnijem - 21.12. Transmisja TV i stream online

Zimowe

Przed nami kolejne wydanie Zimowego Magazynu Olimpijskiego. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Grafika z napisem "Zimowy Magazyn Olimpijski" na tle ośnieżonych gór
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Zimowy Magazyn Olimpijski z Władimirem Semirunnijem?

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej w przedświątecznym wydaniu "Zimowego Magazynu Olimpijskiego" będą powracająca po ciężkiej kontuzji i szykująca się do pierwszych, historycznych mistrzostw świata w narciarstwie freeride'owym - Zuza Witych, dwukrotny medalista tegorocznych mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim oraz jeden z naszych faworytów do olimpijskiego medalu w Mediolanie - Władimir Semirunnij oraz publicysta sportowy - Andrzej Person.

 

ZOBACZ TAKŻE: "Puchar Spenglera to ogromny prestiż"

 

W programie omówimy wydarzenia bieżące, na czele z pucharowym weekendem ze skokami narciarskimi w Engelbergu i 13. w tym sezonie, polskim zimowym podium, na które w czwartek w Carezzie wskoczyła Aleksandra Król-Walas.

 

Zapowiemy także hokejowy Puchar Spenglera, który od piątku będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

 

W rozmowie Kingi Sylwestrzak z Arturem Gacem z Interii Sport wrócimy też do rozstrzygniętego kilka dni temu Plebiscytu "As Sportu". 

 

Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ceremonia medalowa po piątkowej rywalizacji kobiet na 500 m w PŚ w Tomaszowie Mazowieckim
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 