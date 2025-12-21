Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Jaki wynik? Kto wygrał mecz?

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata to skład tegorocznego meczu o trzecie miejsce podczas siatkarskich Klubowych Mistrzostw Świata w Brazylii. Kto wygrał to spotkanie? Jaki wynik tego meczu?

Grupa siatkarzy w żółtych i czerwonych strojach sportowych raduje się po udanej akcji na boisku siatkarskim.
fot. PAP
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie przed meczem o brązowy medal KMŚ

Historia KMŚ sięga 1989 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja tych elitarnych rozgrywek. W latach 1993-2008 nie rozgrywano turnieju, a do interkontynentalnych zmagań powrócono sezon później. Pierwsze cztery edycje odbyły się Dausze i padły łupem Trentino Volley. Aż trzykrotnie włoski gigant mierzył się w finale z polskimi zespołami, pokonując dwukrotnie PGE Skrę Bełchatów i raz Jastrzębskiego Węgla.

 

To właśnie ekipa z Trydentu oraz brazylijskie Sada Cruzeiro wygrywały te rozgrywki najczęściej, bo aż pięciokrotnie. Szansę, aby stać się pierwszym polskim zespołem, który dokona tej sztuki miała w tym roku Aluron CMC Warta Zawiercie. "Jurajscy Rycerze" przegrali jednak w półfinale z japońskim Osaka Bluteon 0:3.

Warta Zawiercie - Volei Renata. Wynik meczu. Kto wygrał?

Warta Zawiercie w meczu o trzecie miejsce zmierzy się z brazylijskim Volei Renata. O tym, kto stanie na najniższym stopniu podium przekonamy się w niedzielny wieczór.

Zobacz także

