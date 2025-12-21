Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przedłużyli zwycięską serię! Trzy punkty na wyjeździe

Siatkarze Cuprum efektownie rozpoczęli to spotkanie (6:1) i przez pewien czas utrzymywali wyraźną przewagę. Jastrzębianie odpowiedzieli punktową serią od stanu 13:7 do 13:13 przy zagrywkach Nicolasa Szerszenia. Gra się wyrównała i zwycięzcę wyłonił końcowy fragment seta. Po ataku Krzysztofa Rejno gospodarze prowadzili 23:22, ale kolejne akcje rozegrali nerwowo - zepsuta zagrywka i autowy atak gorzowian oraz blok gości ustaliły wynik na 23:25.





Zobacz także: Już wszystko jasne! Poznaliśmy ćwierćfinalistów Pucharu Polski siatkarzy. Kto zagra o trofeum?

W drugim secie znów na początku przewagę uzyskali gospodarze, po serii zagrywek Chizoby prowadzili 8:3. Jastrzębianie znów gonili wynik i wyrównali dopiero w końcówce, po ataku Michała Gierżota (20:20). Tym razem jednak to goście popełniali błędy w kluczowych akcjach - oddali rywalom aż cztery punkty. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Marcin Kania i gospodarze wygrali 25:21.

Początek trzeciej partii przyniósł wyrównaną grę obu ekip (8:8). Gospodarze odskoczyli na trzy oczka (12:9), rywale szybko jednak odrobili straty i wynik dalej krążył wokół remisu. Kluczowa dla losów tej części meczu okazała się seria jastrzębian od stanu 18:17 do 18:23, zwieńczona asem Nicolasa Szerszenia. Joshua Tuaniga zaskoczył rywali atakiem, co dało piłkę setową (19:24), a brakujący punkt zdobył uderzeniem ze środka Anton Brehme (21:25).

Jastrzębianie od początku czwartej partii nadawali ton wydarzeniom na parkiecie. Szybko uzyskali wyraźną przewagę (4:9) i utrzymywali ją, grając skuteczniej w ataku (8:14, 12:17). Później kontrolowali sytuację i spokojnie dowieźli korzystny wynik do końca. Nicolas Szerszeń wywalczył piłkę meczową (17:24), a rywalizację obu ekip zamknął Łukasz Usowicz uderzeniem ze środka (18:25).

Skrót meczu Stilon - Jastrzębski Węgiel:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Chizoba Neves (25), Mathis Henno (14) – Stilon; Nicolas Szerszeń (19), Michał Gierżot (14) – JSW. Jastrzębianie byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem i popełnili mniej błędów własnych. MVP: Nicolas Szerszeń (17/27 = 63% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Cuprum Stilon Gorzów – JSW Jastrzębski Węgiel 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 18:25)

Stilon: Kamil Kwasowski, Krzysztof Rejno, Chizoba Neves, Mathis Henno, Marcin Kania, Mateusz Maciejewicz – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Thiago Veloso, Daniel Gąsior, Marcin Waliński, Patryk Niemiec. Trener: Hubert Henno.

JSW: Nicolas Szerszeń, Łukasz Usowicz, Łukasz Kaczmarek, Michał Gierżot, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Adam Lorenc, Joshua Tuaniga, Mateusz Kufka, Jordan Zaleszczyk. Trener: Andrzej Kowal.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI