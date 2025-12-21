Czas na próbę generalną przed TCS! Co pokażą Polacy?

Po 10 z 30 zaplanowanych w sezonie 2025/26 konkursów Pucharu Świata liderem klasyfikacji generalnej jest Słoweniec Domen Prevc, który zgromadził 770 punktów. Drugi Japończyk Ryoyu Kobayashi ma 551, a trzeci Słoweniec Anze Lanisek - 488.

Najwyżej z Polaków - na 16. pozycji - jest Tomasiak ze 157 "oczkami", 23. jest Kamil Stoch - 97, a 25. Piotr Żyła - 96.

Prevc błyszczy formą, w sobotę wygrał piąty z kolei konkurs PŚ. Sześć zwycięstw z rzędu w tym stuleciu odnotowali tylko Austriacy Thomas Morgenstern i Gregor Schlierenzauer oraz Fin Janne Ahonen.

Słabiej niż się spodziewano prezentuje się triumfator PŚ w poprzednim sezonie Austriak Daniel Tschofenig, który jest szósty mając, podobnie jak jego rodak Stefan Kraft, 356 punktów. Ten drugi jednak startował tylko w siedmiu z 10 konkursów, gdyż trzy opuścił, aby być przy porodzie swojego pierwszego dziecka.

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu rozpoczną się o godzinie 14:30. Wystąpi w nich sześciu Polaków: Tomasiak, Stoch, Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Temu ostatniemu, który w poprzednim sezonie spisywał się najlepiej z Biało-Czerwonych, nie udało się wywalczyć awansu do pierwszej sobotniej serii. Początek głównych zawodów - o 16:00.

W niedzielę w Engelbergu wystąpią także panie. Na 10:15 zaplanowane są kwalifikacje, a pierwsza seria konkursowa ruszy o 11:30. W sobotę na Gross-Titlis-Schanze zwyciężyła Japonka Nozomi Maruyama, przed Słowenką Niką Prevc i Norweżką Anną Odine Stroem. Anna Twardosz zajęła 21. miejsce.

Tradycyjny i prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, który stanowi ukoronowanie pierwszej części sezonu, rozpocznie się w niemieckim Oberstdorfie 29 grudnia.