Droga Aluron CMC Warty Zawiercie do brązowego medalu KMŚ 2025

W sobotnich półfinałach zawiercianie przegrali z zespołem japońskim 0:3 (17:25, 23:25 19:25), a Volei Renata uległa włoskiej Sir Safety Perugii takim samym wynikiem (15:25, 16:25, 21:25).

Kibice w niedzielnym spotkaniu obejrzeli mnóstwo zwrotów akcji. Brazylijczycy w końcówce pierwszej partii prowadzili 24:21 i przegrali ją, mając cztery piłki setowe. W roli głównej w "Jurajskiej Armii" wystąpił środkowy Jurij Gladyr. Najpierw pojedynczym blokiem doprowadził do remisu po 24, a później asem serwisowym skończył tę część.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kwolek zabrał głos po ostatnim meczu KMŚ. "Na pewno lepiej..."

Po zmianie stron zawiercianie spokojnie, sukcesywnie powiększali przewagę (10:6, 14:9, 20:15), korzystając również z błędów rywali. Po "kiwce" rozgrywającego Miguela Tavaresa Aluron CMC prowadził w setach 2:0.

Wicemistrzowie Polski w trzeciej partii cały czas skutecznie odpierali pogoń rywali, walczących o zniwelowanie strat, sięgających czterech punktów. Brazylijczycy przegrywali w końcówce tylko 20:21, jednak później więcej spokoju zachowali zawodnicy trenera Michała Winiarskiego, którzy po skutecznym bloku cieszyli się ze zdobycia brązowych medali.

"Jurajscy Rycerze" grali już z ekipą Volei Renata w grupie. Wtedy wygrali po ciężkim boju 3:2. W tie-breaku gospodarze turnieju prowadzili już 10:5, a skończyło się wygraną rywali 16:14.

W grupie drużyna trenera Winiarskiego pokonała potem katarski Al-Rayyan Sports Club i inny zespół gospodarzy Praia Clube po 3:0, co dało jej pierwsze miejsce. W drugiej grupie rywalizowały Sada Cruzeiro (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Libia) i Osaka Bluteon (Japonia).

Zawiercianie w minionym sezonie po raz pierwszy wystąpili w finale Ligi Mistrzów, w którym przegrali w Łodzi z ekipą z Perugii 2:3.

Ostatnim polskim przedstawicielem w KMŚ była w 2018 roku Asseco Resovia Rzeszów, która zajęła czwarte miejsce w turnieju rozgrywanym w Częstochowie.

KMŚ odbywają się od 1989 roku, ale z przerwą w latach 1993-2008. Polskie drużyny czterokrotnie stanęły na podium. PGE Skra Bełchatów w latach 2009-10 sięgnęła po wicemistrzostwo, a w 2012 zdobyła brąz. Srebrny medal w 2011 roku wywalczył Jastrzębski Węgiel.

Droga Aluron CMC Warty Zawiercie do brązowego medalu Klubowych Mistrzostw Świata:

Faza grupowa:

17.12.2025 - Volei Renata - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (19:25, 27:25, 19:25, 25:20, 14:16)

17.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Al-Rayyan Sports Club 3:0 (25:20, 25:19, 25:14)

18.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Praia Clube 3:0 (25:19, 25:9, 25:14)

Półfinał:

20.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Osaka Bluteon 0:3 (17:25, 23:25, 19:25)

Mecz o trzecie miejsce:

21.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Volei Renata 3:0 (27:25, 25:19, 25:21)

PAP