Droga Aluron CMC Warty Zawiercie do brązowego medalu KMŚ 2025
Wielki sukces "Jurajskich Rycerzy"! Aluron CMC Warta Zawiercie z brązowym medalem Klubowych Mistrzostw Świata 2025. W meczu o trzecie miejsce wicemistrzowie Polski nie dali szans brazylijskiemu Volei Renata i zwyciężyli bez straty seta. Zobaczcie, jak wyglądała droga podopiecznych Michała Winiarskiego do brązowego "krążka".
Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Skrót meczu
Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan Sports Club. Skrót meczu
Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube. Skrót meczu
Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. Skrót meczu
Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Skrót meczu o trzecie miejsce KMŚ
W sobotnich półfinałach zawiercianie przegrali z zespołem japońskim 0:3 (17:25, 23:25 19:25), a Volei Renata uległa włoskiej Sir Safety Perugii takim samym wynikiem (15:25, 16:25, 21:25).
Kibice w niedzielnym spotkaniu obejrzeli mnóstwo zwrotów akcji. Brazylijczycy w końcówce pierwszej partii prowadzili 24:21 i przegrali ją, mając cztery piłki setowe. W roli głównej w "Jurajskiej Armii" wystąpił środkowy Jurij Gladyr. Najpierw pojedynczym blokiem doprowadził do remisu po 24, a później asem serwisowym skończył tę część.
ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kwolek zabrał głos po ostatnim meczu KMŚ. "Na pewno lepiej..."
Po zmianie stron zawiercianie spokojnie, sukcesywnie powiększali przewagę (10:6, 14:9, 20:15), korzystając również z błędów rywali. Po "kiwce" rozgrywającego Miguela Tavaresa Aluron CMC prowadził w setach 2:0.
Wicemistrzowie Polski w trzeciej partii cały czas skutecznie odpierali pogoń rywali, walczących o zniwelowanie strat, sięgających czterech punktów. Brazylijczycy przegrywali w końcówce tylko 20:21, jednak później więcej spokoju zachowali zawodnicy trenera Michała Winiarskiego, którzy po skutecznym bloku cieszyli się ze zdobycia brązowych medali.
"Jurajscy Rycerze" grali już z ekipą Volei Renata w grupie. Wtedy wygrali po ciężkim boju 3:2. W tie-breaku gospodarze turnieju prowadzili już 10:5, a skończyło się wygraną rywali 16:14.
W grupie drużyna trenera Winiarskiego pokonała potem katarski Al-Rayyan Sports Club i inny zespół gospodarzy Praia Clube po 3:0, co dało jej pierwsze miejsce. W drugiej grupie rywalizowały Sada Cruzeiro (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Libia) i Osaka Bluteon (Japonia).
Zawiercianie w minionym sezonie po raz pierwszy wystąpili w finale Ligi Mistrzów, w którym przegrali w Łodzi z ekipą z Perugii 2:3.
Ostatnim polskim przedstawicielem w KMŚ była w 2018 roku Asseco Resovia Rzeszów, która zajęła czwarte miejsce w turnieju rozgrywanym w Częstochowie.
KMŚ odbywają się od 1989 roku, ale z przerwą w latach 1993-2008. Polskie drużyny czterokrotnie stanęły na podium. PGE Skra Bełchatów w latach 2009-10 sięgnęła po wicemistrzostwo, a w 2012 zdobyła brąz. Srebrny medal w 2011 roku wywalczył Jastrzębski Węgiel.
Droga Aluron CMC Warty Zawiercie do brązowego medalu Klubowych Mistrzostw Świata:
Faza grupowa:
17.12.2025 - Volei Renata - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (19:25, 27:25, 19:25, 25:20, 14:16)
17.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Al-Rayyan Sports Club 3:0 (25:20, 25:19, 25:14)
18.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Praia Clube 3:0 (25:19, 25:9, 25:14)
Półfinał:
20.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Osaka Bluteon 0:3 (17:25, 23:25, 19:25)
Mecz o trzecie miejsce:
21.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Volei Renata 3:0 (27:25, 25:19, 25:21)