Droga Aluron CMC Warty Zawiercie do brązowego medalu KMŚ 2025

Siatkówka

Wielki sukces "Jurajskich Rycerzy"! Aluron CMC Warta Zawiercie z brązowym medalem Klubowych Mistrzostw Świata 2025. W meczu o trzecie miejsce wicemistrzowie Polski nie dali szans brazylijskiemu Volei Renata i zwyciężyli bez straty seta. Zobaczcie, jak wyglądała droga podopiecznych Michała Winiarskiego do brązowego "krążka".

Drużyna Aluron CMC Warta Zawiercie pozuje do zdjęcia grupowe po zdobyciu brązowego medalu Klubowych Mistrzostw Świata.
fot: FIVB
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie

W sobotnich półfinałach zawiercianie przegrali z zespołem japońskim 0:3 (17:25, 23:25 19:25), a Volei Renata uległa włoskiej Sir Safety Perugii takim samym wynikiem (15:25, 16:25, 21:25).

 

Kibice w niedzielnym spotkaniu obejrzeli mnóstwo zwrotów akcji. Brazylijczycy w końcówce pierwszej partii prowadzili 24:21 i przegrali ją, mając cztery piłki setowe. W roli głównej w "Jurajskiej Armii" wystąpił środkowy Jurij Gladyr. Najpierw pojedynczym blokiem doprowadził do remisu po 24, a później asem serwisowym skończył tę część.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kwolek zabrał głos po ostatnim meczu KMŚ. "Na pewno lepiej..."

 

Po zmianie stron zawiercianie spokojnie, sukcesywnie powiększali przewagę (10:6, 14:9, 20:15), korzystając również z błędów rywali. Po "kiwce" rozgrywającego Miguela Tavaresa Aluron CMC prowadził w setach 2:0.

 

Wicemistrzowie Polski w trzeciej partii cały czas skutecznie odpierali pogoń rywali, walczących o zniwelowanie strat, sięgających czterech punktów. Brazylijczycy przegrywali w końcówce tylko 20:21, jednak później więcej spokoju zachowali zawodnicy trenera Michała Winiarskiego, którzy po skutecznym bloku cieszyli się ze zdobycia brązowych medali.

 

"Jurajscy Rycerze" grali już z ekipą Volei Renata w grupie. Wtedy wygrali po ciężkim boju 3:2. W tie-breaku gospodarze turnieju prowadzili już 10:5, a skończyło się wygraną rywali 16:14.

 

W grupie drużyna trenera Winiarskiego pokonała potem katarski Al-Rayyan Sports Club i inny zespół gospodarzy Praia Clube po 3:0, co dało jej pierwsze miejsce. W drugiej grupie rywalizowały Sada Cruzeiro (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Libia) i Osaka Bluteon (Japonia).

 

Zawiercianie w minionym sezonie po raz pierwszy wystąpili w finale Ligi Mistrzów, w którym przegrali w Łodzi z ekipą z Perugii 2:3.

 

Ostatnim polskim przedstawicielem w KMŚ była w 2018 roku Asseco Resovia Rzeszów, która zajęła czwarte miejsce w turnieju rozgrywanym w Częstochowie.

 

KMŚ odbywają się od 1989 roku, ale z przerwą w latach 1993-2008. Polskie drużyny czterokrotnie stanęły na podium. PGE Skra Bełchatów w latach 2009-10 sięgnęła po wicemistrzostwo, a w 2012 zdobyła brąz. Srebrny medal w 2011 roku wywalczył Jastrzębski Węgiel.

Droga Aluron CMC Warty Zawiercie do brązowego medalu Klubowych Mistrzostw Świata:

Faza grupowa:

 

17.12.2025 - Volei Renata - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (19:25, 27:25, 19:25, 25:20, 14:16)

17.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Al-Rayyan Sports Club 3:0 (25:20, 25:19, 25:14)

18.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Praia Clube 3:0 (25:19, 25:9, 25:14)

 

Półfinał:

 

20.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Osaka Bluteon 0:3 (17:25, 23:25, 19:25)

 

Mecz o trzecie miejsce:

 

21.12.2025 - Aluron CMC Warta Zawiercie – Volei Renata 3:0 (27:25, 25:19, 25:21)

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEKLUBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATAKLUBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA SIATKARZYKLUBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA SIATKARZY 2025KLUBOWE MŚKMŚKMŚ 2025KMŚ 2025 SIATKARZYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ceremonia medalowa Aluronu CMC Warty Zawiercie po meczu o brąz KMŚ
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 