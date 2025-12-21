Hajto przewiduje. "Raków jest w stanie zagrać w półfinale LK"

Julian CieślakPiłka nożna

Raków Częstochowa ma za sobą fantastyczną jesień w Europie. Prowadzona dotąd przez Marka Papszuna ekipa zakończyła fazę główną na drugim miejscu z dorobkiem 14 punktów. Świetne wyniki "Medalików" na międzynarodowej arenie przewidział ekspert Polsatu Sport - Tomasz Hajto.

Tomasz Hajto, ekspert Polsatu Sport, gestykuluje podczas wypowiedzi w studiu telewizyjnym.
fot. Polsat Sport
Tomasz Hajto

Sześć meczów, cztery zwycięstwa, dwa remisy - tak wygląda bilans Rakowa Częstochowa w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. "Medaliki" pod wodzą Marka Papszuna ze świetnej strony pokazały się w Europie na jesień, a wszystko złożyło się na 14 punktów, drugie miejsce w tabeli i bezpośredni awans do 1/8 finału.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Wiara i powątpiewania

 

- Mówiłem w "Cafe Futbol" przed 1. kolejką, że Raków w Lidze Konferencji dojdzie bardzo daleko. Powiedziałem, że w Europie ich nie znają, każdy myśli, że to przeciętny zespół, bo nie ma tam jednej gwiazdy. Powiedziałem, że zabiegają każdego. To jest zespół, który jest w stanie to robić - stwierdził ekspert Polsatu Sport - Tomasz Hajto - w najnowszym wydaniu programu "Cafe Futbol".

 

Jak się zatem okazało, były reprezentant Polski nie mylił się. Co więcej, Hajto przewiduje spektakularny wynik częstochowskiego zespołu.

 

- Nie wiem, jak będzie funkcjonował tam nowy trener, ale powiem, że z tym luzem, który teraz złapali, są w stanie zagrać w półfinale - ocenił.

 

Tajemnicą nie jest, że nowym szkoleniowcem Rakowa zostanie Łukasz Tomczyk. Jak pod jego wodzą poradzą sobie "Medaliki"? Przekonamy się już na wiosnę.

 

