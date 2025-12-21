Jastrzębski Węgiel przedłuży serię zwycięstw? Mecz PlusLigi na żywo

JSW Jastrzębski Węgiel w ostatnim czasie dobrze prezentuje się podczas zmagań na krajowym podwórku. Siatkarze klubu z Jastrzębia-Zdroju wygrali swoje cztery poprzednie plusligowe starcia, pokonując kolejno ekipy: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, Asseco Resovia Rzeszów, Barkom Każany Lwów i Energa Trefl Gdańsk. Czy jeden z najbardziej znanych klubów w polskiej siatkówce będzie w stanie przedłużyć serię zwycięstw?

Dobrymi wynikami nie może natomiast pochwalić się Cuprum Stilon Gorzów. To zespół, który obecnie plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli PlusLigi. Drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego w 12 spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce zdobyła zaledwie osiem punktów, wygrywając w tym czasie tylko dwa mecze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

AA, Polsat Sport