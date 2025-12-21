Kacper Tomasiak w czołówce! Kolejny świetny występ 18-latka

Tomasiak skoczył 131 m i 126,5 m, co dało mu 293,8 pkt. 18-latek wyrównał swoje największe osiągnięcie w karierze, gdyż dwa tygodnie temu w Wiśle też był piąty.

Wąsek uzyskał 134 m i 127 m - 281,7 pkt, Stoch - 120,5 m i 121 m - 268,7 pkt, a Kot - 119 m i 121,5 m - 250,6 pkt. Do drugiej serii nie awansowali 42. Piotr Żyła - 116,5 m i 120,8 pkt oraz 43. Dawid Kubacki - 119 m i 116,4 pkt.

Kobayashi po skokach na 133 m i 132 m, otrzymał notę 310 pkt. Japończyk odniósł 37. zwycięstwo w karierze. Prowadzący po pierwszej serii Prevc skoczył 133 m i 141 m, ale miał gorsze noty za styl i stracił 3,6 pkt do zwycięzcy. Słoweniec wygrał pięć poprzednich konkursów. Trzeci Hoffmann osiągnął 124,5 m i 132,5 m, co dało mu 303,8 pkt. Tuż za podium uplasował się jego rodak Philipp Raimund.

W pierwszej serii Austriak Stephan Embacher pobił rekord skoczni - 145 m. Ostatecznie zajął ósme miejsce.

BS, PAP