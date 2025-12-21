Legenda snookera kończy karierę! 26 lat i pas

Finał turnieju Scottish Open 2025 jest ostatnim meczem w karierze Leo Sculliona, słynnego snookerowego arbitra. 67-latek prowadził mecze zawodowego snookera od 1999 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

Pierwszym finałem, który prowadził, był decydujący mecz China Open w 2011 roku. W 2019 roku po raz pierwszy sędziował finał mistrzostw świata - Anglik Judd Trump pokonał wówczas Szkota Johna Higginsa, sięgając po swój pierwszy (i jak dotąd ostatni) tytuł.

- Myślałem o tym od pewnego czasu, ale nie byłem pewny, który moment będzie odpowiedni. Postanowiłem zrobić to podczas "mojego" turnieju w Szkocji. 26 lat to długi czas i zaczynam czuć, że utrzymanie wysokich standardów, do których jestem przyzwyczajony, wymaga ode mnie coraz większej koncentracji. Nie będę młodszy - przyznał, cytowany przez oficjalną stronę światowej federacji snookera.

W 2014 roku Scullion ogłosił, że ma raka płuc. Leczenie przyniosło pozytywny efekt i Szkot wrócił do pracy jako sędzia.