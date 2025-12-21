Osłabiony Trefl rozbił rywali! Efektowne zwycięstwo na wyjeździe

Moustapha M'Baye, Aleksiej Nasewicz i Paweł Pietraszko to siatkarze Trefla, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli wystąpić w Częstochowie. Gospodarze przystąpili do spotkania bez kontuzjowanego Jakuba Nowaka. W wyjściowym składzie znów pojawił się na rozegraniu Tomasz Kowalski, a Luciano De Cecco zaczął mecz w kwadracie.

Mimo braków w składzie, to gdańszczanie lepiej rozpoczęli to spotkanie (1:4) i dominowali na boisku do końca seta. Mieli wyraźną przewagę w ataku, dołożyli aż sześć punktów blokiem i powiększali punktowy dystans (5:11, 9:20). Gospodarze nie mieli wiele do powiedzenia i wyraźnie przegrali 12:25.

Gospodarze wygrali kilka akcji na początku drugiej partii (4:1), jednak siatkarze Trefla szybko odwrócili wynik (6:9). Drużyna z Częstochowy próbowała gonić wynik, złapała kontakt (14:15), ale fragment dobrej gry nie wystarczył na dobrze dysponowanych rywali. Gdańszczanie odbudowali przewagę i w końcówce mieli sytuację pod kontrolą. Mariusz Schamlewski zamknął seta skutecznym atakiem ze środka (20:25).

Po udanym otwarciu Trefla w trzecim secie (1:4), częstochowianie odrobili straty (6:6). Goście szybko jednak odbudowali przewagę (7:10, 10:14). Gospodarze próbowali nawiązać walkę, zbliżali się do rywali na dwa oczka, ale Trefl pewnie dowiózł korzystny wynik. W końcówce asa dołożył Tobias Brand (17:21), Damian Schulz wywalczył piłkę meczową skutecznym atakiem, a po chwili zakończył spotkanie asem serwisowym (19:25).

Najwięcej punktów: Patrik Indra (16) – Norwid; Damian Schulz (15), Tobias Brand (13), Piotr Orczyk (10)– Trefl. Gospodarze ustępowali ekipie z Gdańska w każdym elemencie - atak (43%-62%), przyjęcie (67%-77%), zagrywka (0–4), blok (4–14), popełnili też więcej błędów własnych (21, przy 12 rywali). MVP: Tobias Brand (9/17 = 53% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki; 89% pozytywnego przyjęcia).

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Energa Trefl Gdańsk 0:3 (12:25, 20:25, 19:25)

Steam: Bartłomiej Lipiński, Sebastian Adamczyk, Tomasz Kowalski, Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Patrik Indra – Bartosz Makoś (libero) oraz Luciano De Cecco, Samuel Jeanlys, Jakub Kiedos, Artur Sługocki. Trener: Ljubomir Travica.

Trefl: Mariusz Schamlewski, Joe Worsley, Tobias Brand, Piotr Nowakowski, Damian Schulz, Piotr Orczyk – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Damian Kogut, Igor Nurkiewicz. Trener: Mariusz Sordyl.

