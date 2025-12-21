Piłkarz Barcelony kontuzjowany! Fatalne informacje

Andreas Christensen doznał częściowego zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Obrońca Barcelony odniósł kontuzję na sobotnim treningu. We wtorek natomiast rozegrał świetne zawody w starciu Pucharu Króla z Guadalajarą, gdzie wpisał się na listę strzelców.

Ostatni mecz dla Andreasa Christensena był wyjątkowo udany. Duńczyk w meczu 1/16 finału z Guadalajarą był jednym z liderów Barcelony. Swoją świetna dyspozycję potwierdził golem w 76. minucie, kiedy dał swojej drużynie prowadzenie 1:0. Rezultat na 2:0 w końcówce ustalił natomiast Anglik Marcus Rashford.

 

Teraz nadeszły fatalne wieści w związku z Christensenem. Defensor doznał częściowego zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

 

Póki co, nie wiadomo, ile potrwa przerwa w grze Duńczyka. Czas rekonwalescencji będzie zależał od jej przebiegu i postępów. Przy takiej kontuzji należy spodziewać się jednak dłuższej pauzy.

 

"Jesteśmy z tobą, Andreas" - czytamy w oficjalnych mediach społecznościowych "Dumy Katalonii".

 

Dla Christensena to już drugi uraz w tym sezonie. Na przełomie października i listopada opuścił cztery mecze, lecz wtedy problem był zdecydowanie mniejszy. Chodziło bowiem o kłopoty mięśniowe.

