Piłkarz Barcelony kontuzjowany! Fatalne informacje

Ostatni mecz dla Andreasa Christensena był wyjątkowo udany. Duńczyk w meczu 1/16 finału z Guadalajarą był jednym z liderów Barcelony. Swoją świetna dyspozycję potwierdził golem w 76. minucie, kiedy dał swojej drużynie prowadzenie 1:0. Rezultat na 2:0 w końcówce ustalił natomiast Anglik Marcus Rashford.

Teraz nadeszły fatalne wieści w związku z Christensenem. Defensor doznał częściowego zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

Póki co, nie wiadomo, ile potrwa przerwa w grze Duńczyka. Czas rekonwalescencji będzie zależał od jej przebiegu i postępów. Przy takiej kontuzji należy spodziewać się jednak dłuższej pauzy.

"Jesteśmy z tobą, Andreas" - czytamy w oficjalnych mediach społecznościowych "Dumy Katalonii".

Dla Christensena to już drugi uraz w tym sezonie. Na przełomie października i listopada opuścił cztery mecze, lecz wtedy problem był zdecydowanie mniejszy. Chodziło bowiem o kłopoty mięśniowe.