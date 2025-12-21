Sukces Polaków! Pojadą na mistrzostwa świata

Polacy w składzie Szymon Rokita, Antoni Frynia, Arkadiusz Frysz, Kamil Rokita, wzięli udział w mistrzostwa świata B juniorów w curlingu, które odbywały się w Lohja w Finlandii. Zawodnicy znad Wisły zajęli trzecie miejsce, pokonując w swoim ostatni meczu Łotwę 11-4. Tym samym podopieczni Macieja Cesarza zapewnili sobie awans na mistrzostwa świata juniorów w curlingu w 2026 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Były trener reprezentacji Polski nie ma złudzeń! "Puchar wygrają gospodarze"

Przyszłoroczny czempionatu globu odbędzie się w dniach 24 lutego - 3 marca w Taarnby w Danii. Oprócz Polaków na mistrzostwa zakwalifikowali się również: Amerykanie, Szwajcarzy, Włosi, Norwegowie, Szkoci, Koreańczycy, Duńczycy, Japończycy i Kanadyjczycy.

AA, Polsat Sport