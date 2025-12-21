Sukces polskiego siatkarza w Japonii! Jest pierwsze trofeum

Julian CieślakSiatkówka

Wolfdogs Nagoya z Norbertem Huberem w składzie sięgnęli po pierwsze trofeum w tym sezonie. Podopieczni Valerio Baldovina zwyciężyli Puchar Cesarza Japonii, pokonując w finale w trzech setach Voreas Hokkaido.

Portret Norberta Hubera w czerwonej koszulce sportowej, z otwartymi ustami.
fot. Cyfrasport
Norbert Huber

Norbert Huber dołączył do zespołu Wolfdogs Nagoya tego lata i już może pochwalić się pierwszym trofeum zdobytym w barwach nowego klubu. Jego ekipa sięgnęła bowiem w niedzielę po Puchar Cesarza Japonii.

 

W finale zmagań Nagoya mierzyła się z rewelacją turnieju - Voreas Hokkaido. Drużyna prowadzona przez Valerio Baldovina zwyciężyła w trzech setach, lecz każdy z nich był wyrównany. Wolfdogs wygrali odpowiednio do 23, 22 i 23.

 

Norbert Huber był jednym z kluczowych zawodników swojej ekipy. Fantastyczny występ zaliczył natomiast Kento Miyaura. Atakujący zanotował aż 72% skuteczności w ataku.

