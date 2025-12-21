Świetny występ Korneluk w Turcji! Pogrom rywalek

Fenerbahce Medicana Stambuł z Agnieszką Korneluk w składzie gra w tym sezonie o najwyższe cele. Podopieczne Włocha Marcello Abbondanzy potwierdziły to w niedzielnym spotkaniu 13. kolejki Sultanlar Ligi.

Ekipa ze Stambułu podejmowała Niluefer Belediyespor. Od pierwszej do ostatniej piłki na parkiecie było widać różnicę klas. Siatkarki Fenerbahce przewyższały przeciwniczki w każdym aspekcie. Ostatecznie triumfowały bez żadnych problemów, w trzech setach, odpowiednio do 16, 14 i 19.

Na boisku błyszczała Agnieszka Korneluk. Środkowa zdobyła łącznie 13 punktów, na co złożyło się siedem ataków (100% skuteczności), pięć bloków oraz jeden as serwisowy. Bilans reprezentantki Polski wyniósł +12.

Fenerbahce, dzięki niedzielnemu triumfowi, awansowało w tabeli ligi tureckiej na pierwsze miejsce z dorobkiem 36 punktów. Drugi VakifBank Stambuł, który traci tylko jedno "oczko", ma na swoim koncie mecz mniej.