Świetny występ Korneluk w Turcji! Pogrom rywalek

Julian CieślakSiatkówka

Fenerbahce Medicana Stambuł nie dało najmniejszych szans Nilueferowi Belediyespor i zwyciężyło w trzech setach w meczu 13. kolejki Sultanlar Ligi. Znakomity występ zaliczyła Agnieszka Korneluk, która łącznie zdobyła 13 punktów.

Siatkarka Agnieszka Korneluk w białej koszulce z czerwonymi elementami i numerem 5.
fot. PAP/EPA
Agnieszka Korneluk

Fenerbahce Medicana Stambuł z Agnieszką Korneluk w składzie gra w tym sezonie o najwyższe cele. Podopieczne Włocha Marcello Abbondanzy potwierdziły to w niedzielnym spotkaniu 13. kolejki Sultanlar Ligi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sukces polskiego siatkarza w Japonii! Jest pierwsze trofeum

 

Ekipa ze Stambułu podejmowała Niluefer Belediyespor. Od pierwszej do ostatniej piłki na parkiecie było widać różnicę klas. Siatkarki Fenerbahce przewyższały przeciwniczki w każdym aspekcie. Ostatecznie triumfowały bez żadnych problemów, w trzech setach, odpowiednio do 16, 14 i 19.

 

Na boisku błyszczała Agnieszka Korneluk. Środkowa zdobyła łącznie 13 punktów, na co złożyło się siedem ataków (100% skuteczności), pięć bloków oraz jeden as serwisowy. Bilans reprezentantki Polski wyniósł +12.

 

Fenerbahce, dzięki niedzielnemu triumfowi, awansowało w tabeli ligi tureckiej na pierwsze miejsce z dorobkiem 36 punktów. Drugi VakifBank Stambuł, który traci tylko jedno "oczko", ma na swoim koncie mecz mniej.

Przejdź na Polsatsport.pl
AGNIESZKA KORNELUKFENERBAHCEFENERBAHCE MEDICANA STAMBUŁINNENILUEFER BELEDIYESPORSIATKÓWKASULTANLAR LIGISULTANLAR LIGI 2025/26TURCJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Winiarski: To było bolesne zderzenie, ale chyba zderzyliśmy się sami ze sobą
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 