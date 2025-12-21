Walka o utrzymanie trwa! Mecz PlusLigi na żywo

Zespół spod Jasnej Góry w tym sezonie nie może pochwalić się dobrymi wynikami. Przed rozpoczęciem kampanii wielu ekspertów i kibiców uważało, że ekipa z Częstochowy może być "czarnym koniem" tej edycji PlusLigi. Tymczasem Norwid plasuje się bardzo nisko w tabeli z zaledwie ośmioma punktami na koncie.

Kibice Trefla mogą być zdecydowanie bardziej zadowoleni z gry swoich ulubieńców, jednak i w występach tej ekipy nie brakuje mankamentów. Drużyna z Gdańska nie jest w stanie złapać stabilnej formy. W 12 spotkaniach siedem razy przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę i pięć razy przegrywała. Przez to plasuje się w środkowej części tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport