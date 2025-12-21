Wielki gest ikony piłki nożnej. "Oddam część tego, co otrzymałem"
Były napastnik AC Milan i kapitan reprezentacji Szwecji Zlatan Ibrahimovic ogłosił, że przekaże w prezencie gwiazdkowym cztery z pięciu hal w Szwecji do gry w padla bezpłatnie szwedzkiemu narodowi.
Zlatan Ibrahimovic ogłosił swoje zamiary na łamach sobotniego wydania dziennika finansowego "Dagens Industri". Jego firma Padelzenter wybudowała nowoczesne, duże hale w Sztokholmie, Uppsali, Joenkoeping, Skoevde i Oerebro.
- Pozostawię sobie jedną, abym miał gdzie trenować, kiedy przebywam w Szwecji - powiedział 44-letni Ibrahimovic, który przed dwoma laty wybudował halę również w Mediolanie, gdzie mieszka na stałe i jest doradcą sportowym AC Milan.
- W ten sposób chcę oddać krajowi część tego, co od niego otrzymałem - podkreślił, a media żartobliwie skomentowały, że w tym roku gwiazdka nadeszła w Szwecji wcześniej.
Ibrahimovic wyjaśnił też, że powodem jego decyzji o stałym pobycie w Italii jest odległość pomiędzy Włochami i Szwecją, co poważnie utrudnia prowadzenie interesów.
- Trudno jest prowadzić biznes na odległość, a ja mam taki charakter, że muszę osobiście doglądać wszystkiego. Mieszkam z rodziną w Mediolanie i tam jest moje i jej życie - dodał.
Jego dwaj synowie grają już w AC Milan. Przed kilkoma dniami 19-letni Maximilian był z pierwszą drużyną podczas meczu Superpucharu Włoch z Napoli, a dzień później 17-letni Vincent podpisał zawodowy kontrakt z młodzieżowym zespołem Milan Futuro, grającym w Serie D.