Ziółkowski dostał szansę gry w hicie Serie A. Tak podsumował go trener

Krystian NatońskiPiłka nożna

W sobotę 20 grudnia doszło do szlagieru Serie A pomiędzy Juventusem i AS Roma. Lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 2:1. W barwach gości całe spotkanie rozegrał Jan Ziółkowski, na temat którego wypowiedział się jego trener Gian Piero Gasperini.

Trener krzyczy w stronę boiska, w tle zdjęcie piłkarza w stroju reprezentacji Polski.
fot. PAP/Cyfrasport
Niewykluczone, że mecz z Juventusem to przełomowy moment w karierze Ziółkowskiego

Niewykluczone, że za Ziółkowskim przełomowy moment nie tylko w tym sezonie, a może nawet w całej karierze. Dotychczas nie dostawał zbyt wielu możliwości gry, a gdy już pojawiał się na boisku, to w krótkim wymiarze czasowym.

 

Tymczasem 20-letni Polak rozegrał przeciwko Juventusowi pełne 90 minut i dodatkowo zebrał pochlebne recenzje, mimo porażki 1:2. Były piłkarz Legii trafił do podstawowego składu Romy pod nieobecność innych defensorów i śmiało można powiedzieć, że wykorzystał swoją szansę.

 

- Nie jest to żadne zaskoczenie, straciliśmy N’Dickę i Hermoso. To piłkarz z doskonałymi perspektywami i moim zdaniem grał dobrze. Może popełniać błędy jak każdy, ale uważam, że ma ogromny potencjał - powiedział Gasperini na temat Ziółkowskiego podczas konferencji prasowej. - Wszyscy zagrali na wysokim poziomie, w tym zawodnicy, którzy rzadziej pojawiali się na boisku, tacy jak Rensch i Ziółkowski - dodał.

 

Dla reprezentanta Polski był to dopiero ósmy mecz w barwach klubu ze stolicy Włoch, do którego trafił pod koniec sierpnia tego roku z warszawskiej Legii. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.

AS ROMAGIAN PIERO GASPERINIJAN ZIÓŁKOWSKIJUVENTUSPIŁKA NOŻNASERIE AWŁOCHY
