Cztery sety w hicie Tauron Ligi! Mistrzynie Polski umocniły się na czele tabeli

Pierwsza partia była niezwykle wyrównana, a żadna ze stron nie potrafiła wypracować przewagi wyższej niż trzy punkty. Choć przez większość czasu inicjatywa należała do gospodyń, rzeszowianki zdołały odrobić straty i doprowadzić do gry na przewagi. W niej lepsze okazały się obrończynie tytułu Tauron Ligi, które mimo świetnie funkcjonującego łódzkiego bloku, zwyciężyły 28:26.

W drugiej odsłonie DevelopRes dyktował warunki znacznie wyraźniej niż w pierwszej partii. Ton grze nadawały świetnie dysponowane Julita Piasecka oraz Taylor Bannister. Kluczowy moment nastąpił przy stanie 13:13 - wówczas przyjezdne zanotowały imponującą serię punktową i odskoczyły rywalkom na bezpieczny dystans (20:14). Podopieczne Adriana Chylińskiego próbowały jeszcze niwelować straty, ale nie były w stanie zatrzymać rozpędzonych mistrzyń Polski. Seta efektownie zamknęła Bannister, która posłała dwa asy serwisowe i ustaliła wynik na 25:19.

Na początku trzeciej partii siatkarki ŁKS-u wrzuciły wyższy bieg i prezentowały się znacznie skuteczniej. Sygnał do ataku dała Daniela Cechetto, która w tej partii zdobyła aż pięć punktów. Kluczem do sukcesu łodzianek okazała się jednak wyraźna poprawa na przyjęciu i zagrywce. Lepsza postawa zaowocowała wygraną zespołu trenera Chylińskiego wynikiem 25:21.

W czwartym secie jednak zespół z Podkarpacia nie pozostawił już złudzeń, kto był lepszą drużyną na parkiecie. Rzeszowianki przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę dzięki imponującej skuteczności w ataku. Do świetnie dysponowanych Bannister i Piaseckiej dołączyły Switłana Dorsman oraz Marrit Jasper, które dołożyły cenne punkty do dorobku swojej drużyny. W samej końcówce meczu trener zespołu z Łodzi, Adrian Chyliński, został ukarany czerwoną kartką. Ostatecznie mistrzynie Polski wygrały tę odsłonę 25:19.

Tym zwycięstwem rzeszowianki umocniły się na fotelu lidera tabeli. Obecnie mają na koncie 31 punktów i pewnie zmierzają po drugi z rzędu tytuł mistrzowski. Ich przewaga nad wiceliderem, PGE Budowlanymi Łódź, wynosi cztery "oczka" (27 pkt). Warto dodać, że to właśnie z podopiecznymi Macieja Biernata DevelopRes poniósł jedyną porażkę w tym sezonie (po tie-breaku). Łącznie, w całych rozgrywkach ekipa z Podkarpacia straciła zaledwie sześć setów. Siatkarki ŁKS-u natomiast przerwały passę trzech wygranych z rzędu i zajmują obecnie czwarte miejsce w stawce.

ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów 1:3 (26:28, 19:25, 25:21, 19:25).

ŁKS: Anna Pawłowska, Angelika Gajer, Wiktoria Kowalczyk, Anna Obiała, Katarzyna Nowak, Sonia Stefanik, Anastazja Hryszczuk, Daniela Cechetto, Mariana Brambilla, Regiane Bidias, Daria Szczyrba, Thana Fayad. Trener: Adrian Chyliński.

DevelopRes: Aleksandra Szczygłowska, Magda Kubas, Katarzyna Wenerska, Karina Chmielewska, Dominika Pierzchała, Laura Heyrman, Justyna Jankowska, Switłana Dorsman, Oliwia Sieradzka, Taylor Bannister, Laura Jansen, Marrit Jasper, Julita Piasecka, Aleksandra Dudek. Trener: Cesar Hernandez.