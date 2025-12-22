Docenili Kane'a. Taka nagroda na koniec roku

Kapitan reprezentacji Anglii ma za sobą fantastyczny rok, który właśnie został zwieńczony niezwykle prestiżowym wyróżnieniem. Redakcja „Kickera” wybrała napastnika Bayernu Monachium Osobowością Roku 2025. Jak podkreślono, decyzja była niemal jednogłośna.

Kane przeszedł drogę od najdroższego transferu debiutanta w historii Bundesligi, wynoszącego 100 mln euro, do statusu strzelca-rekordzisty i lidera zespołu. Jego przygoda z Bayernem Monachium przerodziła się w pasmo sukcesów, których ukoronowaniem było nadanie mu przez popularny magazyn piłkarski wyróżnienia.

Dziennikarze podkreślili, że nie same trofea i bramki były decydujące. Zwrócono uwagę przede wszystkim na wartości, jakie Anglik wniósł do zespołu. Zaangażowanie w grę, ogromna praca w pressingu i wkład w defensywę nie są czymś oczywistym dla typowego środkowego napastnika.

Piłkarz w niedzielę strzelił swojego 81. gola w lidze w zaledwie 78. występie, w wygranym 4:0 meczu Bayernu z ostatnim w tabeli Heidenheim.

„Kicker” zatytułował artykuł „Król i sługa”, nazywając Kane'a idealnym ambasadorem, który zdobył serca niemieckich kibiców. Jego wpływ na otoczenie znacznie przewyższył kwotę 100 milionów euro i gole, które nastąpiły po transferze.

Członek zarządu Bayernu ds. sportu, Max Eberl, powiedział, że Kane „nie tylko strzela gole, ale też pozwala innym błyszczeć”, opisując go jako wzór do naśladowania, zarówno dla klubu, jak i ligi, dążących do osiągnięcia większego globalnego znaczenia.

Nazwał go także „twardo stąpającym po ziemi, światowej klasy i zmieniającym grę”, zwracając uwagę na jego obecność na każdym treningu jako wzór profesjonalisty. - Najpierw rano, potem wieczorem, traktując wszystkich z takim samym szacunkiem – powiedział.

Były skrzydłowy Liverpoolu i reprezentant Kolumbii Luis Diaz, obecnie kolega Anglika z Bayernu, powiedział, że Kane „robi niesamowite rzeczy, które mnie zadziwiają każdego dnia na treningach”, nazywając go nieustającym źródłem inspiracji.

Jego transfer z Tottenhamu do Bayernu w 2023 roku przyniósł natychmiastową nagrodę. Kane był najlepszym strzelcem Bundesligi w każdym ze swoich dwóch pierwszych sezonów i ostatecznie zdobył mistrzostwo ligi w maju 2025 roku, po 14 latach w Tottenhamie i kilku krótkich wypożyczeniach na początku kariery.

Kane przejął również rolę lidera dla młodych talentów Bayernu. Trener Vincent Kompany podkreślił jego wpływ na młodszych zawodników: Cassiano Kialę, Davida Daibera, Deniza Ofliego, Felipe Chaveza, Javiera Fernandeza Gonzaleza, Wisdoma Mike'a i Lennarta Karla.

PAP