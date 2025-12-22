Legenda przeszła operację! Może nie pojechać na MŚ

W komunikacie przekazano, że były piłkarz Barcelony i Paris Saint-Germain przeszedł "artroskopię w celu leczenia naderwania łąkotki przyśrodkowej".

"Operacja zakończyła się sukcesem i zawodnik czuje się dobrze" - dodano.

Doświadczony napastnik z powodu nawracających kontuzji miał trudny sezon w swoim rodzinnym klubie, do którego dołączył na początku roku, ale odegrał kluczową rolę w uniknięciu spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej w Brazylii.

Neymar strzelił osiem goli w 20 meczach tego sezonu w brazylijskiej lidze. Pięć z tych bramek padło w ostatnich pięciu meczach, a Santos zapewnił sobie utrzymanie dopiero w ostatnim dniu rozgrywek.

Kontrakt słynnego Brazylijczyka wygasa z końcem roku, ale zarząd klubu poinformował, że prowadzi negocjacje z jego przedstawicielami w sprawie przedłużenia umowy.

Neymar, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii (79 goli, o dwa więcej niż Pele), nie grał w kadrze narodowej od ponad dwóch lat.

Jak zaznaczył w październiku włoski selekcjoner "Canarinhos" Carlo Ancelotti, słynny piłkarz może znaleźć się w kadrze na mistrzostwa świata tylko pod warunkiem, że w pełni odzyska zdrowie i formę. Mundial odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

U szczytu kariery Neymar był gwiazdą Barcelony. W 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal jest rekordową kwotą.

PAP