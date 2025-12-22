Nie żyje mistrz olimpijski

Laudet swój jedyny tytuł olimpijski wywalczył z kolegą z drużyny i przyjacielem Georges'em Turlierem w konkurencji C2 na 10 000 m, mając 21 lat.

Wszechstronny sportowiec, początkowo „uprawiał pływanie, lekkoatletykę, a zwłaszcza rugby”, zanim w wieku 16 lat odkrył „radość z pływania na wodzie z klubem kajakowym Nevers” – odnotowano w komunikacie.

„Jean był człowiekiem wielkiej elegancji, zawsze tryskał zaraźliwą energią i patrzył w przyszłość, świadomy, że przeżył dobre życie” – skomentowała francuska federacja.

Zdjęcie opublikowane na stronie internetowej FFCK przedstawia go szeroko uśmiechniętego, rozmawiającego z dwiema mistrzyniami kajakarstwa, Niemką Ricardą Funk i Australijką Jessicą Fox, na obiekcie olimpijskim w Vaires-sur-Marne w czerwcu 2024 roku.

Jego zgon nastąpił niecałe dwa miesiące po śmierci byłego francuskiego kolarza Charlesa Coste'a, najstarszego żyjącego mistrza olimpijskiego na świecie, który zmarł 2 listopada w wieku 101 lat.

PAP