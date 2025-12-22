Outsider nadal bez punktu. Metalkas Pałac Bydgoszcz z pewnym zwycięstwem

Już po kilku pierwszych piłkach tego meczu widać było różnicę w umiejętnościach obu zespołów. Bydgoszczanki wyszły na prowadzenie i systematycznie powiększały przewagę. Prowadziły już 11:4, ale rywalki potrafiły zmniejszyć stratę do trzech punktów. Nie na wiele się to zdało, bo ostatecznie pierwszy set zakończył się wynikiem 25:18 dla Pałacu.

Druga odsłona meczu toczyła się podobnie. Przyjezdne zdobyły przewagę na początku, a następnie ją roztrwoniły. W końcówce to jednak one zachowały więcej zimnej krwi i wygrały do 22. W trzeciej partii to zawodniczki z Nowego Dworu Mazowieckiego w pewnym momencie wyszły na prowadzenie 10:8, a także 21:20. W tym secie mieliśmy najwięcej emocji, ale po raz kolejny to bydgoszczanki lepiej wytrzymały presję w końcówce. Trzy punkty na koncie Pałacu, który jest 7. w tabeli. Zawodniczki z Nowego Dworu zajmują ostatnią pozycję.



EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Metalkas Pałac Bydgoszcz 0:3 (18:25, 22:25, 23:25)

IM, Polsat Sport