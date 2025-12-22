Podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego wygrali ostatnio z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 3:1, dzięki czemu opuścili ostatnie miejsce w tabeli PlusLigi. Była to ich trzecia wygrana w tym sezonie.

Chełmianie mają na koncie dwa triumfy przed własną publicznością w tym sezonie. Ograli Cuprum Stilon Gorzów oraz Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa.

Z kolei olsztynianie grają ostatnio w kratkę. Od 18 listopada przeplatają zwycięstwa z porażkami. W ostatnim spotkaniu pokonali przed własną publicznością Asseco Resovię Rzeszów 3:1.

Indykpol AZS Olsztyn tracą zaledwie trzy punkty do pierwszego PGE Projektu Warszawa.

Jak będzie we wtorek?

PlusLiga: InPost ChKS Chełm - Indykpol AZS Olsztyn. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu InPost ChKS Chełm - Indykpol AZS Olsztyn we wtorek 23 grudnia od 17.30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go.

Polsat Sport