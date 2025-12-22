Polsat SiatCast - 23.12. Transmisja TV i stream online

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

W sobotę drużyna Inpost ChKS Chełm wygrała trzecie spotkanie w tym sezonie. Dość niespodziewanie podopieczni trenera Andrzejewskiego okazali się lepsi od ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. We wtorek chełmianie zagrają z Indykpolem AZS Olsztyn, ale zanim to się stanie ich szkoleniowiec zagości w Polsat SiatCast.

W programie również omówienie występu Aluronu CMC Warty Zawiercie na Klubowych Mistrzostwach Świata.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 23 grudnia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

IM, Polsat Sport