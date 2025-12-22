Superpuchar Włoch: Napoli - Bologna FC. Relacja live i wynik na żywo

Ekipa z Neapolu przełamała się w półfinałowym starciu przeciwko Milanowi. Zawodnicy Antonio Conte na turniej do Arabii Saudyjskiej raczej nie lecieli w szampańskich nastrojach. W rozgrywkach ligowych przegrali z Udinese (0:1), którego trenerem jest były szkoleniowiec Legii Warszawa - Kosta Runjaić. Wcześniej Napoli nie zaprezentowało się należycie w Lidze Mistrzów i przegrało 0:2 z Benfiką. Trzeba jednak przyznać, że w meczu o finał nie było po neapolitańczykach widać tego, że ostatnio im nie idzie. Mistrzowie Włoch rozprawili się z Milanem, wygrywając 2:0 po trafieniach Davida Neresa i Rasmusa Hojlunda.





Bardziej skomplikowaną drogę do wielkiego finału przeszła Bologna. Drużyna Łukasza Skorupskiego, który obecnie nie gra z powodu urazu, straciła bramkę już w drugiej minucie, za sprawą celnego uderzenia Marcusa Thurama. Pod koniec pierwszej odsłony ekipa z Bolonii doprowadziła do wyrównania - rzut karny wykorzystał Ricardo Orsolini. W drugiej połowie przeważał Inter, ale późniejsi zwycięzcy skutecznie się bronili, doprowadzając do rzutów karnych. W serii jedenastek zwyciężyła Bologna i to ona awansowała do finału.

W starciu o Superpuchar Włoch faworytem zdają się być mistrzowie Włoch, jednak Bologna w ostatnich sześciu bezpośrednich konfrontacjach z Napoli tylko raz poniosła porażkę.





Relacja live i wynik na żywo meczu Napoli - Bologna FC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ST, Polsat Sport