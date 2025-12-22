Szokujące informacje! Legenda Barcelony kupuje klub i wraca do gry

Brazylijczyk w ostatnich latach pojawiał się w mediach nie z uwagi na wyczyny boiskowe, a z powodu tego, co działo się poza nim. Alves w 2023 roku został oskarżony o napaść seksualną i trafił do aresztu. Miejsce odizolowania opuścił w 2024 roku, wpłacając kaucję, która pozwoliła mu czekać na wyrok sądu na wolności. Ostatecznie piłkarz w 2025 został uniewinniony z uwagi na niewystarczającą ilość dowodów.





W ostatnich tygodniach w hiszpańskiej prasie ponownie zrobiło się o Alvesie głośno. Tym razem były gracz "Blaugrany" zaczął występować jako kaznodzieja w jednym z kościołów w hiszpańskiej Gironie. Brazylijczyk opowiadał innym wiernym o swojej relacji z Bogiem, który stał się mu bliższy podczas pobytu w więzieniu.





Teraz jeden z najlepszych prawych obrońców w historii wraca do futbolu. Tak przynajmniej informuje brazylijskie ESPN. Ich zdaniem Dani Alves, przy pomocy brazylijskich inwestorów, zdecydował się na zakup Sporting Clube de Sao Joao de Ver. Co więcej, oprócz tego, że były obrońca "Canarinhos" ma zostać właścicielem klubu, możemy również spodziewać się go na murawie. Zdaniem tego medium istnieje spora szansa, że 42-latek podpisze ze swoją drużyną półroczny kontrakt.





Wspomniany klub na co dzień występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym w Portugalii. Sporting obecnie w tabeli zajmuje 10. miejsce, a w składzie tej ekipy możemy znaleźć kilku Brazylijczyków. Ostatni raz Dani Alves na murawie pojawił się na początku 2023 roku, broniąc wtedy barw meksykańskiego UNAM Pumas.





W trakcie swojej bogatej kariery Dani Alves z Barceloną trzykrotnie zdobywał Ligę Mistrzów. Reprezentacja Brazylii z prawym obrońcą w składzie dwukrotnie wygrywała Copa America. 42-latek zapisał się w historii jako jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w dziejach piłki nożnej, zdobywając ponad 40 tytułów w barwach Barcelony, Sevilli, PSG, Juventusu, Sao Paulo oraz reprezentacji Brazylii.

ST, Polsat Sport