TAURON Liga: EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Maz. - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Relacja na żywo

Bydgoszczanki zajmują miejsce w połowie stawki i widać, że ich celem powinien być awans do fazy play-off z końcowych miejsc. Po dziesięciu seriach gier bilans Pałacu jest remisowy i wynosi 5:5. Ostatnie trzy spotkania ekipy z Bydgoszczy zakończyły się trzema porażkami. Na jej usprawiedliwienie trzeba zaznaczyć, że mierzyła się z samą czołówką ligi, mianowicie: DevelopResem, ŁKS-em i UNI Opole.





Beniaminek z Nowego Dworu Mazowieckiego z pewnością nie postawi takiego oporu jak wspomniane drużyny. EcoHarpoon boleśnie przekonuje się o różnicy poziomu między TAURON Ligą a jej zapleczem. Na swoim koncie nie ma jeszcze choćby punktu, siatkarki beniaminka z województwa mazowieckiego przegrały wszystkie mecze w tym sezonie. O tym, jak na tę chwilę odstają od reszty stawki, niech świadczy ich bilans setów, który wynosi 2:30.





Relacja live i wynik na żywo meczu EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ST, Polsat Sport