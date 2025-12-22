TAURON Liga: ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

ŁKS przed hitowym starciem plasuje się na czwartej lokacie, natomiast mistrzynie Polski - siatkarki DevelopResu jak na faworyta do ponownego triumfu w rozgrywkach przystało, są liderkami. Obie drużyny dzieli już dystans siedmiu punktów, więc ewentualne zwycięstwo rzeszowianek może sprawić, że popularne "Wiewióry" będą miały już dziesięć "oczek" straty do pierwszego miejsca. Obie ekipy łączy fakt, że w tym sezonie nie poradziły sobie w starciu z PGE Budowlanymi Łódź. ŁKS w derbach miasta przegrał 0:3, a DevelopRes 2:3.





W poprzedniej kampanii to właśnie łodzianki i rzeszowianki walczyły o mistrzostwo Polski. W finałowej serii bezproblemowo 3:0 zwyciężył DevelopRes i został najlepszą kobiecą drużyną w kraju. Dalszy rozdział tej rywalizacji to początek tego sezonu i mecz o Superpuchar Polski - tu ponownie lepsze okazały się siatkarki z Rzeszowa i to one zgarnęły kolejne trofeum.





Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ST, Polsat Sport