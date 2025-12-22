To już oficjalne! Raków ogłosił nazwisko nowego trenera! To on zastąpi Papszuna

Tomczyk dotychczas pracował z powodzeniem w pierwszoligowej Polonii Bytom, z którą zakończył jesienne zmagania na zapleczu PKO BP Ekstraklasy na drugim miejscu. To częstochowianin, który w przeszłości pracował już w Rakowie w tamtejszej akademii.

- Bardzo się cieszę. Mam stąd wiele doświadczeń i momentów. Dziękuję klubowi za wybór i cieszę się, że będziemy mogli razem współpracować - przyznał Tomczyk na konferencji prasowej, gdy ogłoszono jego nazwisko.

ZOBACZ TAKŻE: Kroczek w stronę rozwoju. Papszun chciał go wziąć ze sobą do Legii

To już zatem koniec sagi związanej ze zmianami na ławkach szkoleniowych Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Niedawno klub ze stolicy ogłosił pozyskanie Papszuna, który pod Jasną Górą pracował w latach 2016-2023 oraz 2024-2025. Teraz czerwono-niebiescy powiadomili o angażu Tomczyka.

- Zadecydowało kilka elementów. Przede wszystkim kontynuacja tego, co zostało zapoczątkowane. Czerpanie z nowości, jest stąd, z Częstochowy, idealnie do nas pasuje, jeśli chodzi o walkę z przeciwnościami. Nie byłoby go tutaj, gdyby nie był dobrym trenerem z potencjałem. Ma fajne cechy charakteru, które powodują, że już jest dobrym trenerem, a może być wybitnym. Celem jest koncentrować się na każdym najbliższym meczu, bo jednak zmierzamy trochę w nieznane. Musimy zobaczyć z jakimi przeciwnościami musimy się zmierzyć. Zobaczymy, co ten sezon nam przyniesie - powiedział właściciel Rakowa, Michał Świerczewski.

Przed 37-latkiem niezwykle trudne zadanie, aby zastąpić Papszuna pod wodzą którego Raków zajął czwarte miejsce w PKO BP Ekstraklasie z punktem straty do lidera. Do tego częstochowianie na wiosnę zagrają w 1/8 finału Ligi Konferencji oraz w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Polsat Sport