To już oficjalne! Raków ogłosił nazwisko nowego trenera! To on zastąpi Papszuna
Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Klub ogłosił to na poniedziałkowej konferencji prasowej. Młody szkoleniowiec na tym stanowisku zastąpi Marka Papszuna, który zdecydował się na przenosiny do Legii Warszawa.
Tomczyk dotychczas pracował z powodzeniem w pierwszoligowej Polonii Bytom, z którą zakończył jesienne zmagania na zapleczu PKO BP Ekstraklasy na drugim miejscu. To częstochowianin, który w przeszłości pracował już w Rakowie w tamtejszej akademii.
- Bardzo się cieszę. Mam stąd wiele doświadczeń i momentów. Dziękuję klubowi za wybór i cieszę się, że będziemy mogli razem współpracować - przyznał Tomczyk na konferencji prasowej, gdy ogłoszono jego nazwisko.
To już zatem koniec sagi związanej ze zmianami na ławkach szkoleniowych Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Niedawno klub ze stolicy ogłosił pozyskanie Papszuna, który pod Jasną Górą pracował w latach 2016-2023 oraz 2024-2025. Teraz czerwono-niebiescy powiadomili o angażu Tomczyka.
- Zadecydowało kilka elementów. Przede wszystkim kontynuacja tego, co zostało zapoczątkowane. Czerpanie z nowości, jest stąd, z Częstochowy, idealnie do nas pasuje, jeśli chodzi o walkę z przeciwnościami. Nie byłoby go tutaj, gdyby nie był dobrym trenerem z potencjałem. Ma fajne cechy charakteru, które powodują, że już jest dobrym trenerem, a może być wybitnym. Celem jest koncentrować się na każdym najbliższym meczu, bo jednak zmierzamy trochę w nieznane. Musimy zobaczyć z jakimi przeciwnościami musimy się zmierzyć. Zobaczymy, co ten sezon nam przyniesie - powiedział właściciel Rakowa, Michał Świerczewski.
Przed 37-latkiem niezwykle trudne zadanie, aby zastąpić Papszuna pod wodzą którego Raków zajął czwarte miejsce w PKO BP Ekstraklasie z punktem straty do lidera. Do tego częstochowianie na wiosnę zagrają w 1/8 finału Ligi Konferencji oraz w ćwierćfinale Pucharu Polski.Przejdź na Polsatsport.pl