To już pewne! Gwiazda mistrza Polski zostaje w klubie

Popularny "Kofi" trafił do Lublina w czerwcu tego roku z francuskiego Arago de Sete. 27-latek w poprzednim sezonie tamtejszej ligi został wybrany najlepszym środkowym, co zaowocowało przenosinami do ekipy Wilfredo Leona.





Kanadyjczyk zdobył w tym sezonie dla ekipy z Lublina 40 punktów, trzynaście z nich za sprawą skutecznego bloku. "Kofi" mierzy 203 cm wzrostu i jest ważnym elementem drużyny trenera Stephane'a Antigi.





Gyimah błyszczy nie tylko na boisku, siatkarz równolegle rozwija swoją karierę muzyczną, w której wspiera go między innymi kanadyjski raper - Drake. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że zawodnik będzie starał się o polskie obywatelstwo. Zapowiedział wykonanie testów DNA na pochodzenie, ponieważ jego pradziadkowie mieli mieszkać na terenie naszego kraju.

ST, Polsat Sport