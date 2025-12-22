To już pewne! Gwiazda mistrza Polski zostaje w klubie
Bogdanka LUK Lublin przedłużyła umowę z Daenanem Gyimahem. Kanadyjczyk, grający na pozycji środkowego, ma występować w drużynie mistrza Polski przez sezon 2026/2027. O tym, że zawodnik zostaje w zespole poinformowano za sprawą filmiku w mediach społecznościowych.
Popularny "Kofi" trafił do Lublina w czerwcu tego roku z francuskiego Arago de Sete. 27-latek w poprzednim sezonie tamtejszej ligi został wybrany najlepszym środkowym, co zaowocowało przenosinami do ekipy Wilfredo Leona.
ZOBACZ TAKŻE: Marek Magiera: Chełmski spokój urzędowy…
Kanadyjczyk zdobył w tym sezonie dla ekipy z Lublina 40 punktów, trzynaście z nich za sprawą skutecznego bloku. "Kofi" mierzy 203 cm wzrostu i jest ważnym elementem drużyny trenera Stephane'a Antigi.
Gyimah błyszczy nie tylko na boisku, siatkarz równolegle rozwija swoją karierę muzyczną, w której wspiera go między innymi kanadyjski raper - Drake. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że zawodnik będzie starał się o polskie obywatelstwo. Zapowiedział wykonanie testów DNA na pochodzenie, ponieważ jego pradziadkowie mieli mieszkać na terenie naszego kraju.Przejdź na Polsatsport.pl