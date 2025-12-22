W historii turnieju triumfowało dotąd trzech Polaków: Adam Małysz (w sezonie 2000/2001), Dawid Kubacki (2019/2020) oraz Kamil Stoch. Ten ostatni po Złotego Orła sięgał aż trzykrotnie (2016/2017, 2017/2018 i 2020/2021). Na końcowym podium stanął również Piotr Żyła, który w sezonie 2016/2017 wywalczył drugie miejsce i ustąpił jedynie swojemu koledze z reprezentacji, Stochowi.

Impreza ta wyróżnia się unikalnym formatem rozgrywek. W konkursach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen pierwsza seria odbywa się w systemie KO. Zawodnicy nie są dobierani losowo, lecz na podstawie wyników kwalifikacji (1. skoczek rywalizuje z 50., 2. z 49. itd.) i tworzą ostatecznie 25 par. Do serii finałowej awansują zwycięzcy poszczególnych pojedynków oraz pięciu tzw. "szczęśliwych przegranych" z najwyższymi notami.

Samodzielnym rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w całym cyklu Turnieju Czterech Skoczni jest Janne Ahonen (pięć triumfów). Tuż za Finem plasuje się Jens Weissflog (cztery), a trzecie miejsce w tabeli wszech czasów dzielą ex aequo Kamil Stoch, Bjorn Wirkola, Helmut Recknagel oraz Ryoyu Kobayashi (wszyscy po trzy wygrane).

Do historii przeszła również niesamowita dominacja Adama Małysza podczas 49. edycji TCS (2000/2001). "Orzeł z Wisły" wygrał wówczas z przewagą aż 104,4 punktu nad Janne Ahonenem, co w przeliczeniu daje różnicę około 58 metrów na przestrzeni ośmiu skoków. Do dzisiaj jest to rekord pod względem najwyższej przewagi nad drugim zawodnikiem w klasyfikacji generalnej w historii.

Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy? Terminarz

OBERSTDORF

Niedziela, 28.12.2025

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje



Poniedziałek, 29.12.2025

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa (system KO)