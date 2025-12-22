Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy? Terminarz
Już 28 grudnia wystartuje 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni. Tytułu bronić będzie Austriak Daniel Tschofenig. Rywalizacja tradycyjnie rozpocznie się na Schattenbergschanze w Oberstdorfie, a wielki finał zaplanowano na 6 stycznia w Bischofshofen na obiekcie im. Paula Ausserleitnera. Kiedy i o której są konkursy Turnieju Czterech Skoczni? Sprawdźcie terminarz zawodów.
W historii turnieju triumfowało dotąd trzech Polaków: Adam Małysz (w sezonie 2000/2001), Dawid Kubacki (2019/2020) oraz Kamil Stoch. Ten ostatni po Złotego Orła sięgał aż trzykrotnie (2016/2017, 2017/2018 i 2020/2021). Na końcowym podium stanął również Piotr Żyła, który w sezonie 2016/2017 wywalczył drugie miejsce i ustąpił jedynie swojemu koledze z reprezentacji, Stochowi.
Impreza ta wyróżnia się unikalnym formatem rozgrywek. W konkursach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen pierwsza seria odbywa się w systemie KO. Zawodnicy nie są dobierani losowo, lecz na podstawie wyników kwalifikacji (1. skoczek rywalizuje z 50., 2. z 49. itd.) i tworzą ostatecznie 25 par. Do serii finałowej awansują zwycięzcy poszczególnych pojedynków oraz pięciu tzw. "szczęśliwych przegranych" z najwyższymi notami.
Samodzielnym rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w całym cyklu Turnieju Czterech Skoczni jest Janne Ahonen (pięć triumfów). Tuż za Finem plasuje się Jens Weissflog (cztery), a trzecie miejsce w tabeli wszech czasów dzielą ex aequo Kamil Stoch, Bjorn Wirkola, Helmut Recknagel oraz Ryoyu Kobayashi (wszyscy po trzy wygrane).
Do historii przeszła również niesamowita dominacja Adama Małysza podczas 49. edycji TCS (2000/2001). "Orzeł z Wisły" wygrał wówczas z przewagą aż 104,4 punktu nad Janne Ahonenem, co w przeliczeniu daje różnicę około 58 metrów na przestrzeni ośmiu skoków. Do dzisiaj jest to rekord pod względem najwyższej przewagi nad drugim zawodnikiem w klasyfikacji generalnej w historii.
OBERSTDORF
Niedziela, 28.12.2025
14.00 - oficjalny trening
16.30 - kwalifikacje
Poniedziałek, 29.12.2025
15.00 - seria próbna
16.30 - pierwsza seria konkursowa (system KO)
